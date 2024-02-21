"Украинское государство - навсегда". 12 сильных цитат Степана Хмары об Украине, войне и победе

Об Украине

"Украинское государство - это уже навсегда... Никакие дьявольские силы никогда не одолеют его. Впереди тяжелый труд, до окончательной победы, но уже уверенное продвижение на пути вечной жизни народа и существования Украинского самостоятельного соборного государства. С нами Бог!"

"Без свободного, сильного, суверенного Украинского государства невозможна гарантированная безопасность и стабильность Европы и демократического мирового сообщества".

О войне с РФ

"Война России против Украины с самого начала имеет форму локального проявления войны против всего цивилизованного, демократического мира. Это лишь первый его этап в военном исполнении. В случае поражения Украины Россия перешла бы к следующему этапу - захвату силой оружия другой страны или группы стран".

"В случае временной остановки военных действий в Украине, Россия обязательно использовала бы паузу для наращивания сил и последующего наступления. То есть, такое развитие событий было бы на руку российскому агрессору".

О российских захватчиках

"Грабежи, пытки, изнасилования - типичное поведение большинства российских военных, что свидетельствует о санкционировании такого поведения высшим руководством РФ. Нанесение ударов по жилым домам, планомерное разрушение объектов жизнеобеспечения, гражданского населения, публичные призывы уничтожать украинцев главными имперскими пропагандистами и политиками - подтверждает политику геноцида украинцев руководством РФ".

"Нынешняя Россия, как правопреемница СССР, открыто демонстрирует, что рашизм - русская форма нацизма, не менее опасен, чем гитлеровский нацизм".

О ВСУ

"Вооруженные силы Украины - надежный щит нашего государства и гроза для московских наездников! Желаю только победы нашим воинам и смерти москалям!".

"Наши славные ВСУ. Наибольшее бремя защиты Украины держится на их плечах и активной части сознательных украинцев. Об этой чрезвычайной ответственности должно помнить военное руководство... Впервые в истории Украины - судьба Украинского Государства и его будущее в руках ВСУ и особенно украинского офицерства".

О победе

"Уважайте и любите свое государство, и при любых обстоятельствах защищайте его. Мы обязательно победим силы зла, потому что такова наша историческая миссия!".

"Без военного столкновения и победы Украины над московщиной на поле боя, построить Украинское самостоятельное соборное государство невозможно".

О предателях Украины

"Все граждане Украины, обвиняемые в государственной измене, при любых обстоятельствах, не могут подлежать обмену. Все имущество госпредателей, которое они прячут под именами своих близких и не очень близких родственников, должно быть не просто арестовано, а как можно скорее конфисковано".

О вступлении в НАТО

"Членство Украины в НАТО нужно не только для безопасности Украины, но и всего евроатлантического сообщества".