Почему в СССР ненавидели Василия Стуса: интересные факты из жизни поэта

"Терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух, тож і терпи". Именно эти его слова известны каждому из нас. Украинский диссидент, убитый советской властью. Речь идет о Василии Стусе.

При подготовке материала использовались источники: Википедия, книга "Василь Стус: поет і громадянин" авторства Василия Овсиенко, комментарии историка Ивана Бездудного и учителя украинского языка и литературы Артура Пройдакова.

Юность Стуса

Жил в Донецке с родителями, любил книги и стихи. В юности Василий работал учителем украинского языка и литературы в Кировоградской области. Его коллеги вспоминают, что педагогика однозначно была назначением Стуса.

"Я преподавал физику и математику тогда, на уроках не бывал у Василия, но что к нему ученики льнули - это все знают. После уроков он оставался с учениками, хотел большей грамоты их изучить... Полюбил он Таужное наше, учеников своих", - вспоминал учитель Кузьма Цимбалистый.

После преподавания Стус два года проходил службу в армии на Урале. В этот период он начал писать стихи и переводить работы иностранных поэтов.

Стус во время прохождения службы в армии (фото: архив)

Эти переводы были впоследствии конфискованы и утрачены.

Начало диссидентства

Стус никогда не скрывал своей проукраинской позиции. Начало его диссидентства пришлось на 1965 год. Во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тіні забутих предків" он вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорноволом и Юрием Бадзьом призвал киевлян осудить аресты украинской интеллигенции.

После завершения показа Иван Дзюба вышел на сцену и сказал зрителям:

"Сейчас происходят массовые политические аресты украинской интеллигенции и молодежи в Киеве, Львове и других городах. Повторяется 1937 год. Молодежь должна заявить протест властям, заклеймить позором за несправедливость".

Корреспондент Чорновол обратился к публике с призывом подняться с мест в знак протеста против "политических репрессий". Определенная часть публики приняла призыв, но Дзюбу прервала администрация кинотеатра.

В отчете КГБ также говорилось о лице, которое после окончания демонстрации фильма стало выкрикивать: "Где же правда? Почему не дают говорить правду?"

Этим лицом оказался Василий Стус. Это действие стало первым протестом на массовые политические репрессии в Советском Союзе в послевоенное время. За участие в этой акции поэта отчислили из аспирантуры.

Самые счастливые годы

Хотя в дальнейшем за ним уже начали следить КГБ, Василий Стус считал 1965-1972 годы самыми счастливыми в его жизни, ведь в это время он встретил свою любовь Валентину Попелюх.

Свадьба Валентины и Василия; супруги с сыном Дмитрием (фото: архив)

Пара вышла замуж в 1965 году, через год у них родился сын Дмитрий. 25 марта 2022 года Валентина Стус умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщила ее невестка Татьяна.

"Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих бережных руках своего сына Дмитрия, под взрывы, в селе под Киевом, где продолжаются бои", - написала она на своей странице в Facebook.

Сегодня сын Дмитрий занимается исследованиями творчества отца. В своем детстве он помнит его истощенным, но всегда сосредоточенным.

"Помню усталое лицо папа, падавшего на кровать совершенно изнеможенным после работы, чтобы ночью доказывать "Палимпсесты". Помню уравновешенное отчаяние от невозможности заниматься любимым делом. Его последние слова ко мне были: "Сын, я очень хочу, чтобы ты смотрел на свет широко открытыми глазами, чтобы не держал зла. Они не знают, что делают", - пишет Дмитрий.

Дмитрий Стус теперь исследует творчество отца (фото: архив)

В счастливые годы Стус стал издавать свои первые сборники, однако издательства не хотели их брать. К счастью, существовало такое понятие как самиздат, то есть творчество издано подпольно.

В 1970 году книга стихов поэта "Зимние деревья" попала в Бельгию. Позже она была издана в Лондоне в издательстве организации украинских националистов.

Первые заключения

Стус так же продолжал критиковать партию в своих открытых письмах. Такая деятельность повлекла за собой первый арест художника в 1972 году, который длился почти 9 месяцев.

К тому моменту у Стуса уже было несколько творческих сборников, поэтому СССР начал их обесценивать в глазах народа, а впоследствии - уничтожать.

По заказу КГБ произведения Стуса прорецензировал старший научный сотрудник Института литературы им. Шевченко Арсен Каспрук. Поэтический сборник "Зимові дерева" он описал как "дом принудительных работ, где живут и действуют нечистоплотный учитель этики, вчерашний христопродавец, пьяница, альфонс, дочь ассенизатора и т. д."

О сборнике "Веселий цвинтар" рецензент писал так:

"С художественной стороны стихотворения Стуса это какой-то бред, зловещее лепечение, а с общественной, политической - это сознательная клевета, очернивание и ложь нашей действительности".

Исполнительный директор образовательной фундации "МрійДій" и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков высказывается о поэзии Стуса как об интеллектуальной и прежде всего идеологической.

"Такую поэзию не очень ценили представители власти и цензуры СССР. Сама фигура поэта, его высказывания, акции, выступления - все это не способствовало вероятной печати его сборников в советских издательствах", - объясняет эксперт.

"Зимові дерева" - это сборник, выход которого был запрещен в СССР. Сборник "Веселий цвинтар" - это своеобразный документ, в котором зафиксировано чувство беззащитности человека перед тоталитарной системой.

Василия Стуса заключили в тюрьму и убили в камере (фото: архив)

В начале сентября 1972 года киевский областной суд по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде" приговорил Стуса к пяти годам лишения свободы и трем годам ссылки. Наказание он отбывал в Мордовии и Магаданской области.

Во время срока Стус продолжал писать. Большинство его работ изымали и уничтожали. Однако некоторые из них увидели свет через письма жене.

"Знакомство" с Медведчуком

В 1979 году вернулся в Киев и присоединился к Хельсинкской группе по защите прав человека.

Через год его признали особо опасным рецидивистом, снова арестовали на 10 лет принудительных работ и пять лет ссылки. СССР назначил ему адвоката - Виктора Медведчука. Стус от него отказался и пытался защитить себя самостоятельно в суде.

Однако ему просто не предоставили такой возможности. Василия вывели из зала суда и зачитали приговор без него. И хотя Стус был категорически против, Медведчука все же утвердили его адвокатом,

Известный писатель и друг Василия Евгений Сверстюк вспоминал:

"Когда Стус встретился с назначенным ему адвокатом, то сразу почувствовал, что Медведчук является человеком комсомольского агрессивного типа, что он его не защищает, не хочет его понимать и, собственно, не интересуется его делом. И Василий Стус отказался от этого адвоката".

Однако псевдо адвокат настаивал, что мало что мог сделать.

В 2016 году адвокаты Роман Титикало и Илья Костин анализировали дело Стуса. Они обнаружили, что даже по советскому законодательству Медведчук имел для защиты подсудимого необходимые рычаги, но не воспользовался ими.

Василию запретили видеться с семьей. Однако его записи удалось отправить на Запад. Украинская диаспора даже пыталась выдвинуть Василия Стуса на получение Нобелевской премии по литературе, но не успела подготовить документы.

4 сентября 1985 года Василий Стус скончался в возрасте 47 лет. Официальная причина смерти - остановка сердца.

Жена Валентина получила уведомление о смерти мужчины утром 5 сентября. Похороны поэта провели без родных, личные вещи тоже почти не вернули. Его смерть скрывали от других диссидентов.

В ноябре 1989 года прах поэта перезахоронили в Киеве на Байковом кладбище вместе с прахом побратимов, также погибших в лагере.

Перезахоронение Василия Стуса в Киеве (фото: Радио Свобода)

Почему именно Стус?

Историк Иван Бездудный считает, что в СССР его сделали олицетворением всего диссидентского движения тех времен.

"Что советский режим, что московское государство в общем, у них есть особая любовь к олицетворению всего движения сопротивления в лице одного человека. Так было с Бандерой, так было с Петлюрой, так случилось и со Стусом. Его "проблема" заключалась в том, что он не вписывался ни в один из тех принципов, которые декларировала советская власть", - объясняет эксперт.