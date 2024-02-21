"Українська держава - назавжди". 12 сильных цитат Степана Хмари про Україну, війну та перемогу

Про Україну

"Українська держава - це вже назавжди... Жодні диявольські сили ніколи не здолають її. Попереду тяжка праця, до остаточної перемоги, але вже впевнений поступ на шляху вічного життя народу та існування Української самостійної соборної держави. З нами Бог!"

"Без вільної, сильної, суверенної Української держави неможлива гарантована безпека і стабільність Європи та демократичної світової спільноти".

Про війну з РФ

"Війна Росії проти України від самого початку має форму локального прояву війни проти всього цивілізованого, демократичного світу. Це лише перший його етап у військовому виконанні. В разі поразки України, Росія перейшла б до наступного етапу - захоплення силою зброї іншої країни чи групи країн".

"В разі тимчасової зупинки воєнних дій в Україні, Росія обов'язково використала б паузу для нарощування сил і наступного наступу. Тобто, такий розвиток подій був би на руку російському агресорові".

Про російських загарбників

"Грабежі, тортури, ґвалтування - типова поведінка більшості російських військових, що засвідчує санкціонування такої поведінки найвищим керівництвом РФ. Нанесення ударів по житлових будинках, планомірне руйнування об'єктів життєзабезпечення, цивільного населення, публічні заклики знищувати українців головними імперськими пропагандистами і політиками - підтверджує сплановану політику геноциду українців керівництвом РФ".

"Нинішня Росія, як правонаступниця СРСР, відкрито демонструє, що рашизм - російська форма нацизму, не менш небезпечна ніж гітлерівський нацизм".

Про ЗСУ

"Збройні сили України - надійний щит нашої держави й гроза для московських наїздників! Бажаю тільки перемоги нашим воїнам і смерті москалям!".

"Наші славні ЗСУ. Найбільший тягар захисту України тримається на їх плечах і активної частини свідомих українців. Про цю надзвичайну відповідальність повинно пам'ятати військове керівництво... Вперше в історії України - доля Української Держави і її майбутнє в руках ЗСУ й особливо українського офіцерства".

Про перемогу

"Шануйте і любіть свою державу, і за будь-яких обставин захищайте її. Ми обов'язково переможемо сили зла, бо така наша історична місія!".

"Без військового зіткнення і перемоги України над московщиною на полі бою, збудувати Українську самостійну соборну державу неможливо".

Про зрадників України

"Всі громадяни України, які звинувачуються в державній зраді, за будь-яких обставин, не можуть підлягати обміну. Все майно держзрадників, яке вони ховають під іменами своїх близьких і не дуже близьких родичів, має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане".

Про вступ до НАТО

"Членство України в НАТО потрібно не лише для безпеки України, але й усієї євроатлантичної спільноти".