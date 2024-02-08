"Война - это не шоу". 20 сильных цитат Залужного про Украину, ВСУ и нашу победу
Покинувший пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный - выдающаяся фигура, которую уважает каждый украинец. За его жизнью и деятельностью следят миллионы людей, им гордятся, его цитируют.
РБК-Украина (проект Styler) собрал ряд наиболее метких и сильных изречений "железного генерала" об Украине, ВСУ и нашей победе.
При подготовке материала были использованы следующие источники: спецпроект "Рік" Дмитрия Комарова, The Economist, страница "Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine" в Facebook, The Washington Post, Time, CNN, ВСУ.
Об Украине и украинцах
"То, что происходит, и то, что мы держимся - это украинские люди, украинский солдат, украинский сержант, украинский офицер, которые ежедневно гибнут, калечатся, но держат свои позиции. И сегодня они делают эту победу".
"Феномен, позволяющий нам сражаться до сих пор - наш украинский народ... Эти люди переполнены идеей защиты своих родных, своих близких, своей семьи".
О работе
"Я не делаю ничего сверхъестественного. Я просто выполняю свою работу - ту, которую люблю больше всего".
"Всегда можно быть нормальным… Оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное".
"Я точно не считаю себя самым умным. Я должен, и я слушаю тех, кто "в поле". Потому что инициатива - именно там".
Залужному "болит" за многих (фото: facebook.com/CinCAFU)
О войне и контрнаступлении
"Это не шоу, за которым весь мир наблюдает и делает ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью".
"Важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами".
"Для каждой войны необходимо находить лишь свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к победе".
О ВСУ
"Основа нашей стойкости - люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от вражеской неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем можно помочь".
"За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и Азовстали".
"В современных условиях ВСУ вместе с другими составляющими сил обороны государства обладают способностями, которые не только позволяют уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности".
Вера Залужного в ВСУ - безгранична (фото: facebook.com/CinCAFU)
О врагах
"Россиян и любых других врагов нужно уничтожать. Просто убивать. И, главное, мы не должны бояться этого".
"Если сейчас мы не уничтожим этого врага, будем уничтожены мы".
"Давайте будем честными. Это - феодальное государство, где самый дешевый ресурс - человеческая жизнь. А для нас… Самое дорогое, что у нас есть - наши люди".
О будущем
"Мы будем бороться до последней капли крови".
"У меня много страхов... Наша задача - подготовиться к худшим и наиболее вероятным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть".
"Так же как во время Первой мировой войны мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик... Мы видим все, что делает враг. И они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из тупика, нам нужно что-то новое. Как порох, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга".
Легко не будет - Залужный это знает (фото: facebook.com/CinCAFU)
О победе
"Зная о россиянах то, что я знаю из первых уст, наша победа не будет окончательной... Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".
"Наша победа однозначно - освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть свободна. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля, никогда не повторилось".
"По моему мнению, нет большего вызова для военного командира, чем своевременное понимание того, что каждая война формируется по-разному... Победа нуждается в уникальной стратегии и подчиняется уникальной логике".
Отставка Залужного
Напомним, вечером 8 февраля президент Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Вместо него, новым главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский.
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