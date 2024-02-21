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Умер Степан Хмара - диссидент и Герой Украины

Среда 21 февраля 2024 13:40
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Умер Степан Хмара - диссидент и Герой Украины Светлая память выдающейся личности (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Степан Хмара скончался в возрасте 86 лет. Трагическое известие сообщила супруга диссидента и Героя Украины Роксолана.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам следует знать об этой выдающейся личности.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Степана Облака в Facebook, Wikipedia.

Что известно о смерти Героя Украины

О смерти Степана Хмары сообщила его жена Роксолана.

"Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой муж умер. Все", - написала она в Facebook.

Женщина добавила, что его родные и близкие "делали все, что могли и даже больше".

"Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее", - подчеркнула жена диссидента.

Умер Степан Хмара - диссидент и Герой Украины

Публикация Роксоланы Хмары (скриншот: facebook.com/stepankhmara)

Она обнародовала также одну из фотографий своего мужа.

Умер Степан Хмара - диссидент и Герой Украины

Степан Хмара - диссидент и Герой Украины (фото: facebook.com/stepankhmara)

Стоит отметить, что в последнее время Хмара тяжело болел и проходил лечение как в Украине, так и за рубежом.

В то же время сам мужчина был настроен по-боевому. Еще 15 февраля он писал в своем Facebook, что находится в больнице, интенсивно лечится и думает прожить еще немало.

Жизнь и достижения Степана Хмары

Степан Илькович Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин Львовской области. Высшее образование получил в 1964 году, окончив Львовский государственный медицинский институт, где учился на стоматолога.

Работая по специальности в пгт Горняк Червоноградского городского совета Львовской области мужчина активно участвовал в диссидентском движении - распространял самиздат и другую запрещенную литературу, впервые в Украине перевел труд Сахарова "Размышления о мире, интеллектуальной свободе и прогрессе", подпольно издавал "Украинский вестник" и т.д.

В 1975 году Хмару впервые попытались арестовать, но тогда дело закрыли из-за отсутствия доказательств.

Однако в 1980 году он был арестован и приговорен к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки по статье "антисоветская агитация и пропаганда".

Выйдя на свободу в 1987 году, он активно присоединился к становлению украинской Хельсинкской группы, был участником движения легализации Украинской греко-католической церкви и национального движения.

Весной 1990 года Степан Хмара был избран депутатом Верховной Рады Украины. В том же году он вместе с Львом Лукьяненко и Михаилом Горынем создал Украинскую республиканскую партию.

Осенью 1990 года присоединился к Революции на граните - голодал вместе со студентами на Майдане в Киеве.

Трижды избирался народным депутатом Верховной Рады Украины I, II и IV созывов. С декабря 2001 года был заместителем председателя партии "Батькивщина", из которой вышел весной 2005 года из-за конфликта насчет политики партии в парламенте.

В 2006 году Степану Хмаре было присвоено звание Героя Украины с вручением Ордена Государства "За выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, приверженность идеалам свободы и демократии".

Являлся активным участником Оранжевой революции и Революции Достоинства, поддерживал моральный дух украинцев после начала войны и полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в СССР ненавидели Василия Стуса.

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