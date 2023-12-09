Украинская актриса получила паспорт РФ во время войны и удивила причиной

Украинская актриса Даша Волга, которая долгое время проживала и строила карьеру в РФ, во время полномасштабной войны получила паспорт страны-агрессора, хотя имеет проукраинскую позицию. Знаменитость считает, что это не предательство, и объяснила почему.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки OBOZ.UA.

Почему Даша Волга получила паспорт РФ

По словам актрисы, известной своими ролями в работах "Позднее раскаяние" и "Толик-молочник" с Остапом Ступкой, свой первый паспорт она получила в России во времена Советского Союза.

Даша Волга (фото: instagram.com/dashavolga)

А когда ее родители вернулись на родную землю - Украину, отец актрисы поменял паспорт на украинский. Со временем и сама Волга туда переехала.

"Я окончила театральный ВУЗ, снималась и в Украине, и в России. Но потом очень четко начала понимать, что там происходит. А потом произошел Майдан. И я выбрала Украину и осталась в Украине. И это был самый удивительный период моей жизни. Я здесь нашла самых дорогих друзей и была с близкими в непростой период их жизни", - поделилась артистка.

Даша Волга (фото: instagram.com/dashavolga)

Однако начало полномасштабной войны Даша встретила именно в России.

Она потеряла важные документы в Стамбуле, и восстановить их можно было только в РФ. Туда актриса и отправилась.

"Меня пропускают в эту Москву, иду подаваться на средние документы, а через несколько дней начинается вторжение. И я понимаю, сидя в квартире подруги, что у меня в документах написано: родилась в Киеве, приехала из Киева, и в моей биографии в Википедии отмечено, что я осудила вторжение россиян в Крым и на Донбасс. При желании из меня можно сделать такого шпиона, что писатели детективов будут завидовать", - рассказала Волга.

Даша Волга с детьми (фото: instagram.com/dashavolga)

После того, как ей удалось уехать с территории страны-оккупанта, Даша поехала в Новую Зеландию, где находились ее муж и дети.

Сейчас семья проживает все еще там.