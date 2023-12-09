Українська акторка отримала паспорт РФ під час війни і здивувала причиною

Українська акторка Даша Волга, яка довгий час проживала і будувала кар’єру в РФ, під час повномасштабної війни отримала паспорт країни-агресорки, хоча має проукраїнську позицію. Знаменитість вважає, що це не є зрадою, і пояснила чому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для OBOZ.UA.

Чому Даша Волга отримала паспорт РФ

За словами акторки, відомої своїми ролями в роботах "Пізнє каяття" і "Толік-молочар" з Остапом Ступкою, свій перший паспорт вона отримала в Росії за часів Радянського Союзу.

Даша Волга (фото: instagram.com/dashavolga)

А коли її батьки повернулися на рідну землю - Україну, батько акторки поміняв паспорт на український. Згодом і сама Волга туди переїхала.

"Я закінчила театральний ВУЗ, знімалася і в Україні, і в Росії. Але потім дуже чітко почала розуміти, що там відбувається. А потім стався Майдан. І я вибрала Україну і залишилася в Україні. І це був найдивовижніший період мого життя. Я тут знайшла найдорожчих друзів і була з близькими в непростий період їхнього життя", - поділилась артистка.

Даша Волга (фото: instagram.com/dashavolga)

Однак початок повномасштабної війни Даша зустріла саме в Росії.

Вона втратила важливі документи у Стамбулі, і відновити їх можна було тільки в РФ. Туди акторка і відправилась.

"Мене пропускають в цю Москву, йду подаватися на ср*ні документи, а через кілька днів починається вторгнення. І я розумію, сидячи в квартирі подруги, що у мене в документах написано: народилася в Києві, приїхала з Києва, і в моїй біографії у Вікіпедії зазначено, що я засудила вторгнення росіян в Крим і на Донбас. При бажанні з мене можна зробити такого шпигуна, що письменники детективів будуть заздрити", - розповіла Волга.

Даша Волга із дітьми (фото: instagram.com/dashavolga)

Після того, як їй вдалося виїхати з території країни-окупанта, Даша поїхала у Нову Зеландію, де перебували її чоловік і діти. Нині родина проживає досі там.