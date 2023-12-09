"Я защищала свой брак": жена Анатолича призналась, что "рылась" в телефоне ведущего

Жена ведущего Анатолия Анатолича Юла (Юлия Бойко) призналась, что "рылась" в телефоне своего мужа. Более того, она делала это не раз.

"Я не беру телефон просто так"

Как оказалось, жена Анатолича часто читала переписку мужа с другими. По словам Юлы, ей интересно видеть, с кем общается ее избранник. Но она берет его телефон не постоянно, а когда замечает что-нибудь подозрительное.

"Я скажу, что я не впервые этот телефон брала! Конечно, я могу что-то там посмотреть. Смотри, я не беру телефон просто так. Но если я вижу, что он что-то с кем-то переписывается, или если он там меняется в настроении, или еще что-то. Мне интересно, что там... Я не читаю все подряд", - призналась жена Анатолича.

Анатолич и его жена с детьми (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Что триггерит Юлу

Кроме того, женщина рассказала, что в прошлом она могла еще чаще читать переписку Анатолича с другими. Тогда ей было легко зайти в соцсети мужчины с другого устройства. Но Юла не считает это чем-то плохим.

"Я могла подсмотреть. Но я просто защищала свой брак, скажем так. Я не раз смотрела. Но меня больше триггерит, если он начинает что-то прятать. Все, хана", - пояснила она.

Также жена Анатолича призналась, что уважает его границы, но хочет защищать свои. Поэтому она может "полазить" в телефоне избранника даже сейчас.

"Я не знаю пароль от социальных страниц. Но я знаю пароль от самого телефона... Я уважаю его границы, но свои защищаю тоже. Я его напугала, говорю: "Ты публичный и мне очень быстро расскажут", - рассказала женщина.