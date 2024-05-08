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В Украине снова подорожал базовый овощ: цена выросла на 19%

Среда 08 мая 2024 09:45
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В Украине снова подорожал базовый овощ: цена выросла на 19% Фото: В Украине подорожал лук (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Только с конца прошлой недели цены на репчатый лук в украинских хозяйствах в среднем повысились на 19%. Отпускные цены на базовый овощ продолжают расти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему лук дорожает

По словам ключевых игроков рынка, торговая активность в сегменте лука немного увеличилась на этой неделе, что позволило продавцам снова поднять цены. Следует заметить, что положительные корректировки касались исключительно качественного лука.

Аналитики указывают, что по состоянию на 7 мая фермеры предлагают качественный лук по ценам от 14 до 22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тогда как неделю назад цена на такой же продукт не превышала 18 грн/кг ($0,46/кг).

Среди причин роста цены эксперты указывают на высокий спрос на репчатый лук, а также недостаточное предложение продукции высокого качества со стороны участников рынка.

Что будет с ценами на лук в дальнейшем

Участники рынка не исключают, что тенденция роста цен на репчатый лук может продолжиться и дальше, а скорость этого роста может ускориться с дальнейшим уменьшением запасов в хранилищах хозяйств.

Стоит отметить, что, несмотря на последнее подорожание, стоимость репчатого лука в Украине сейчас в среднем на 58% ниже, чем год назад. Например, по состоянию на май 2023 года этот лук был одним из самых дорогих овощей для борща.

Напомним, что в Украине цены на популярные фрукты бьют все рекорды.

Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты.

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