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В Украине цены на популярный фрукт бьют все рекорды

Среда 01 мая 2024 09:12
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В Украине цены на популярный фрукт бьют все рекорды Фото: В Украине подорожали бананы *
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последние три месяца очень выросли в цене любимые многими фрукты. Речь идет о бананах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему цены на бананы растут

Закупочная стоимость превысила прошлогодний рекорд, достигнув 49,8 грн за килограмм. В супермаркетах цена за килограмм бананов уже достигает около 70 гривен.

Причиной такого роста являются климатические изменения, которые ограничивают объем производства бананов в Центральной Америке, а также высокие цены на яблоки, стимулирующие повышение цен на бананы в этом регионе.

Андрей Ярмак, экономист из инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, указывает две ключевые причины роста стоимости бананов в Восточной Европе в этом году.

Во-первых, он отмечает влияние климатических изменений на объемы производства бананов в странах Центральной Америки. Это увеличивает спрос на бананы из Эквадора, основного поставщика этого продукта для Украины и других стран региона.

Кроме того, высокие цены на яблоки позволяют оптовым и розничным торговцам повышать стоимость бананов.

Цены на бананы - рекордные

Украина зафиксировала резкий рост оптовых цен на бананы, которые достигли рекордных $1,26 (49,80 грн) за килограмм и превысили прошлогодний показатель $1,23 (48,62 грн).

Обычно цены на бананы в Украине были ниже, но вторжение России привело к блокированию портов, что повлекло за собой резкое повышение цен на местном рынке, поскольку теперь бананы ввозятся из других стран.

Как мы ранее писали, в Украине постепенно снижается цена на популярный "зимний" овощ.

Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты.

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банани Цены в Украине
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