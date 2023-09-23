Окно в другую эпоху. Смотрите, какой была киевская железная дорога в середине ХХ века: ретро-фото

Киевской железнодорожной станции уже более полутора веков. Первый поезд сюда прибыл в 1870 году. С тех пор она постоянно менялась, модернизировалась и всегда шла в ногу со временем. Поэтому, как только в 50-е годы в Киев пришла электрификация, появились и первые электрички.

РБК-Украина (проект Styler) делится фотографиями киевской железной дороги середины ХХ века, ссылаясь на группу "Спрага": в Києві цікаво" в Facebook .

Какой была железная дорога в Киеве в 50-х годах ХХ века

"В 50-е в Киев пришла электрификация, пока только в виде постоянного тока и это были только пригородные электрички, все грузовое и пассажирское движение оставалось еще под паровозами и тепловозами. Это было уникальное время. Еще вокруг царство паровозов, но уже появилось контактная сеть для электричек. Перекрестились две эпохи. Ранние советские электрички (постоянного тока), неловкие и некрасивые. Такие еще даже в 80-х гг. ходили на Донецкой дороге", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 50-е годы электрификация железной дороги и введение первых регулярных пригородных электричек имела огромное значение. В труднодоступные ранее районы области теперь можно было добраться гораздо быстрее, и не нужны были больше никакие паровозы и старые допотопные вагоны.

"Еще в начале 50-х гг. (до электрификации), поездка из Киева в Боярку, до которой всего 20 км, занимала почти полдня", - пишут эксперты.

В середине 50-х гг. уже не было семафоров и старых пассажирских вагонов. Вокзал заметно изменился по сравнению с послевоенными годами.

Вот такой была железная дорога в середине прошлого века (фото: Facebook.com/Спрага_в Киеве интересно)

Как изменилась железная дорога в 60-е годы

60-е годы стали эпохой, когда в Киев пришла электрификация переменным током, стандартом 25 кв. Теперь электрифицировали магистральные линии и прежде всего линию Москва-Киев-Казатин-Здолбунов-Львов, а также линию Фастов-Знаменка-Пятихатки.

В Киеве появились магистральные пассажирские и грузовые электровозы отечественного и чехословацкого производства.

Вот такой была железная дорога в середине прошлого века (фото: Facebook.com/Спрага_в Киеве интересно)

К концу 60-х гг. линия Москва-Киев-Львов была полностью переведена на электрическую тягу. Начали электрифицировать пригородные участки Киев-Тетеров и Киев-Яготин, на которых грузовое и пассажирское движение дальнего направления оставалось под тепловозами до 90-х годов.

"В те годы начальником Юго-Западной дороги был Петр Федорович Кривонос (1910-1980 гг). Именно благодаря этому человеку наша киевская Юго-Западная дорога была одной из самых передовых во всем СССР, и одна из первых получала новейшую технику", - отмечают эксперты.

Вот такой была железная дорога в середине прошлого века (фото: Facebook.com/Спрага_в Киеве интересно)