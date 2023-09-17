Только для избранных. Как выглядят VIP-вагоны Укрзализныци, которые недоступны обычным пассажирам

У Укрзализныци есть особенные вагоны-салоны, которые поражают уровнем комфорта. Их даже называют пятизвездочными отелями на рельсах, поскольку они предлагают пассажирам самые лучшие условия для поездки. Однако, если раньше их могли заказать даже рядовые украинцы, то сейчас уже эта услуга недоступна.

Все, что известно о VIP-вагонах Укрзализныци, рассказываем в нашем материале.

Почему сейчас VIP-вагоны недоступны для заказа

На балансе железнодорожной компании есть 12 вагонов-салонов. Каждый из них имеет интерьер, который поражает роскошью. Если раньше их мог заказать любой украинец, то сейчас эта услуга уже недоступна на сайте Укрзализныци. А фото с интерьерами вагонов вообще убрали с портала, однако они остались в интернете.

"В настоящее время VIP-вагоны задействованы для перевозки дипломатических делегаций, для заказа - недоступны", - ответили в пресс-службе Укрзализныци в комментарии для Styler.

Поскольку во время войны УЗ является самым комфортным средством для передвижений делегаций, то, скорее всего, пока эти VIP-вагоны не будут доступны для заказа рядовыми гражданами.

Ранее Укрзализныця сообщала, что в этих вагонах ездил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент ФРГ Франко-Вальтер Штайнмайер, пресс-секретарь Палаты представителей Ненси Пелоси и много других политиков.

Борис Джонсон в VIP-вагоне Укрзализныци (фото: Укрзализныця)

Как выглядят VIP-вагоны

Все VIP-вагоны имеют высокий уровень комфорта. Одним из самых популярных среди пассажиров был "золотой вагон".

Он оснащен:

просторной кухней со всей необходимой техникой

большой гостиной

спальней с двуспальной кроватью

просторным санузлом

В таких вагонах есть специальные купе для охраны и служебного персонала. Также в зависимости от вида вагона, они могут вместить от 5 до 11 пассажиров.

Все элементы интерьера продуманы до деталей и дополняют друг друга. Здесь и изысканные люстры, и посуда высокого качества, чтобы пассажиры во время поездки чувствовали себя максимально комфортно.

Вот так выглядит "золотой вагон" (фото: Укрзализныця)

Сколько стоил проезд в таких вагонах

Раньше такие вагоны курсировали по маршруту Киев - Львов, Одесса - Львов, Одесса - Харьков, Киев - Днепр. Их нужно было заказывать не менее, чем за 5 дней до поездки. Для этого нужно было написать специальное заявление.

Стоимость поездки в "золотом вагоне" составляла около 34 тыс. грн. В остальных VIP-вагонах цена колебалась от 16 до 28 тыс. грн. На стоимость поездки также влияло расстояние поездки.

Вот так выглядят VIP-вагоны (фото: Укрзализныця)