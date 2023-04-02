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Украинец стал самым сильным человеком Европы: Богатырь установил новый мировой рекорд (видео)

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Воскресенье 02 апреля 2023 21:20
Украинец стал самым сильным человеком Европы: Богатырь установил новый мировой рекорд (видео) Фото: Павел Кордияка и Алексей Новиков получили 1 и 2 места на соревновании "Самый сильный человек Европы" (facebook.com/sport.lviv.oda)
Автор: Владимир Костырин

Украинский богатырь Павел Кордияка одержал победу на престижном международном конкурсе-соревновании "Самый сильный человек Европы", что состоялся в Лидсе в Великобритании.

Об этом передали в управлении молодежи и спорта Львовской областной военной администрации на странице в Facebook.

Кроме того, второе место досталось тоже украинцу - известному стронгмену Алексею Новикову, который взял "серебро" на престижном конкурсе.

Чемпион Павел Кордияка родом из Львовской области. 27-летний силач на этих соревнованиях также смог установить новый мировой рекорд в упражнении Колесо Конана.

Посмотрите, как как это было:

Видео: львовский силач Павел Кордияка установил новый мировой рекорд в упражнении Колеса Конана

Молодой богатырь учился в Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского, а заниматься как стронгмен начал в 2014 году.

Кордиака является сильнейшим человеком Украины-2020, абсолютным чемпионом Украины 2019 и 2020 годов, чемпион мира по Логлифту 2019, а также победителем World Strongman games Uzbekistan в 2019 году.

Украинец стал самым сильным человеком Европы: Богатырь установил новый мировой рекорд (видео)Украинец стал самым сильным человеком Европы: Богатырь установил новый мировой рекорд (видео)Украинец стал самым сильным человеком Европы: Богатырь установил новый мировой рекорд (видео)

Павел Кордияка (фото: facebook.com/Pavlo Kordiyaka)

На однодневных соревнованиях "Самый сильный человек Европы" 2023 атлеты из разных стран демонстрировали свою физическую силу. Они состояли из пяти изнурительных испытаний, стратегически подобранных и выстроенных таким образом, чтобы проверить каждый аспект силы участников, отметили в ОВА.

Видео: награждение победителей оп итогам конкурса "Самый сильный человек Европы" 2023

Напомним также, что прошлым летом стронгмен Алексей Новиков отстоял титул самого сильного человека на планете.

Также мы писали, что в июле 2022 год каратистка Анжелика Терлюга принесла сборной Украины "золото" Всемирных игр.

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