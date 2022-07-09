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Українка Терлюга здобула "золото" на Всесвітніх іграх-2022

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США, Субота 09 липня 2022 16:55
Українка Терлюга здобула "золото" на Всесвітніх іграх-2022 Фото: Анжеліка Терлюга (в центрі) з іншими медалістками (facebook.com/scu.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Каратистка Анжеліка Терлюга принесла збірній України перше "золото" Всесвітніх ігор, що цьогоріч приймає американський Бірмінгем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українська спортсменка тріумфувала у ваговій категорії до 55 кг на дебютних для себе Іграх. 30-річна каратистка на шляху до нагороди здолала груповий етап, півфінал і фінал.

У групі Терлюга розійшлася миром із переможницею Всесвітніх ігор-2017 Кумізакі з Бразилії (3:3) та впевнено здолала олімпійську чемпіонку Горанову з Болгарії (3:0). Натомість у півфіналі українка не залишила шансів господарці змагань Аллен (8:1).

Боротьба у фіналі була вкрай запеклою. Там суперницею Терлюги стала чинна чемпіонка світу Ахлам Юссеф. Представниця України таки зуміла мінімально здолати єгиптянку (1:0).

Інша українська каратистка – Катерина Крива – виступила в категорії до 50 кг. Проте, програла всі поєдинки в групі й на медалі не претендувала.

Всесвітні ігри-2022, карате, жінки, до 55 кг:

  1. Анжеліка Терлюга (Україна)
  2. Ахлам Юссеф (Єгипет)
  3. Трініті Аллен (США)

До слова, боксер Ломаченко зібрався повернутися в ринг восени.

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