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Українець став найсильнішою людиною Європи: Богатир встановив новий світовий рекорд (відео)

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Неділя 02 квітня 2023 21:20
Українець став найсильнішою людиною Європи: Богатир встановив новий світовий рекорд (відео) Фото: Павло Кордіяка та Олексій Новіков отримали 1 та 2 місця на змаганні "Найсильніша людина Європи" (facebook.com/sport.lviv.oda)
Автор: Володимир Костирін

Український богатир Павло Кордіяка здобув перемогу на престижному міжнародному конкурсі-змаганні "Найсильніша людина Європи", що відбувся у Лідсі у Великій Британії.

Про це передали в управлінні молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації на сторінці у Facebook.

Крім того, друге місце дісталося також українцеві - відомому стронгмену Олексію Новікову, який взяв "срібло" на престижному конкурсі.

Чемпіон Павло Кордіяка родом із Львівської області. 27-річний силач на цих змаганнях також зміг встановити новий світовий рекорд у вправі Колесо Конана.

Подивіться, як це було:

Відео: львівський силач Павло Кордіяка встановив новий світовий рекорд у вправі Колеса Конана

Молодий богатир навчався у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського, а займатись як стронгмен почав у 2014 році.

Кордіака є найсильнішою людиною України-2020, абсолютним чемпіоном України 2019 та 2020 років, чемпіон світу з Логліфту 2019, а також переможцем World Strongman games Uzbekistan у 2019 році.

Українець став найсильнішою людиною Європи: Богатир встановив новий світовий рекорд (відео)Українець став найсильнішою людиною Європи: Богатир встановив новий світовий рекорд (відео)Українець став найсильнішою людиною Європи: Богатир встановив новий світовий рекорд (відео)

Павло Кордіяка (фото: facebook.com/Pavlo Kordiyaka)

На одноденних змаганнях "Найсильніша людина Європи" 2023 атлети з різних країн демонстрували свою фізичну силу. Вони складалися з п'яти виснажливих випробувань, стратегічно підібраних та збудованих таким чином, щоб перевірити кожний аспект сили учасників, зазначили в ОВА.

Відео: нагородження переможців за підсумками конкурсу "Найсильніша людина Європи" 2023

Нагадаємо також, що минулого літа стронгмен Олексій Новіков відстояв титул найсильнішої людини на планеті.

Також ми писали, що у липні 2022 року каратистка Анжеліка Терлюга принесла збірній України "золото" Світових ігор.

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