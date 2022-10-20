Украина ввела санкции против Лорак, Тодоренко и Повалий. Кто еще в списке

Украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, а также экс-ведущая Регина Тодоренко - которые проживают в стране-агрессоре РФ и активно строят там карьеру - попали в санкционный список СНБО в отношении 2507 физ- и 1374 юрлиц. Речь идет о гражданах Украины, РФ и Беларуси. Ограничения уже заработали.
Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указы №726 и №727, говорится на сайте главы государства.
Кроме представителей шоу-бизнеса, а также известных пропагандистов, под санкции попали коллаборанты, политики, представители силовых структур и олигархи из списка Forbes и их окружения.
Персональные специальные и экономические ограничения введены против лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим российского диктатора Владимира Путина.
В пресс-службе министерства экономики Украины 20 октября уточняют, что сегодня президентом введены в действие "очень мощные санкции против врагов нашего государства".
"И мы не останавливаемся на этом. Уже завтра МРГ рассмотрит очередные пакеты предложений. Среди которых те, которых украинцы уже некоторое время очень ожидают... Агрессор и те, кто ему помогает, будут наказаны", - отметила министр Юлия Свириденко.
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Также указом №726 санкции введены против ключевых системообразующих предприятий, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер. Так, в перечне фигурируют "Алроса", "Татнефть" и "Татойл", предприятия группы "Лукойл", авиакомпании и аэропорты, "Альфа-Банк" (Россия), компании, связанные со "Сбербанком России", "ВТБ Банком", российский "АШН", "Данон Россия", "Российский фонд прямых инвестиций", "Ростелеком", "Росгосстрах" и другие.
Ани Лорак не стала осуждать полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, а пишет в соцсетях призывы "остановить войну", избегая прямо указывать сторону, к кому обращается.
Певица отменила запланированные на весну концерты в РФ, а также, конечно, в Украине. Однако собралась выступать осенью в Европе - на афишах называя себя "самой титулованной певицей в Украине". Но это ей не помогло и концерты начали массово отменять.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Одесситка Регина Тодоренко сначала высказалась против войны, показала детей в бомбоубежищах и немного погоревала. Но потом заявила, что из-за "разных взглядов" с мужем-москвичом Владом Топаловым не хочет портить с ним отношения.
Впоследствии экс-ведущая Орла и Решки спела на российском ледовом шоу на стадионе "Лужники" в Москве. Правда, она прервала ненадолго молчание, когда стало известно о гибели ее экс-возлюбленного в Буче. Теперь беременная Тодоренко продолжает молчать о войне.
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Певица и экс-"регионалка" Таисия Повалий молчала с 24 февраля, а затем, 16 апреля была замечена на выступлении в дуэте со Стасом Михайловым во время премии "Шансон года".
Затем она 9 мая развлекала российских генералов на сцене, увешанной георгиевскими ленточками. Артистка спела военачальникам оккупационной армии украинскую "Песню про рушник".
Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)
Ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак продолжала развлекать россиян, пока на украинских детей летели ракеты.