Украина вошла в топ-10 на "Евровидении-2025": как отреагировали Ziferblat на 9 место
17 мая в швейцарском Безеле состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". По результатам голосования, хрустальный микрофон получил представитель Австрии, певец JJ с песней Wasted Love. Украина же вошла в топ-10, заняв 9 место.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный YouTube-канал Евровидения рассказывает о реакции группы Ziferblat на свой результат.
Хотя в соцсетях традиционно появились как положительные, так и критические отзывы, сами артисты не скрывают удовлетворения своей работой и отмечают - это был их ожидаемый результат.
Валентин Лещинский в обращении к публике поблагодарил команду и призвал будущих представителей не обращать внимания на хейт.
"Хочу обратиться к артистам, которые будут выступать в последующие годы. Вообще это (хейт - Ред.) не читайте, не обращайте внимание. Это не имеет никакого значения. Мы сделали тот результат, на который надеялись - топ 10. Мы довольны собой. Мы знали, что наша песня была сложная для этого конкурса, но мы сделали все - наша команда, команда Суспільного", - сказал Валентин.Ziferblat (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)
По мнению Даниила Лещинского, это выступление - лишь начало большого пути не только для них, но и для всей украинской музыки.
"Топ 10 для Украины - важная вещь. Мы держим эту планку очень часто. Я очень доволен. Это важно для украинской музыки. Вы увидите результаты нашей работы в будущем. Потому что "Евровидение" заканчивается и начинается настоящая жизнь музыкальная. Нам нужно выходить на европейский рынок, этот результат может нам помочь. Для меня это только начало музыкальной карьеры", - высказался музыкант.
Сколько Украина получила баллов
Группа Ziferblat ярко представила Украину в финале "Евровидения-2025" с эмоциональной песней Bird of Pray. Выступление под номером 7 принесло Украине почетное 9 место в общем зачете.
По результатам подсчета голосов, украинцы набрали 218 баллов:
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158 баллов - от зрителей,
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60 баллов - от национальных жюри стран-участниц.
Подробнее, как голосовали страны:
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Швеция - 5 баллов
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Азербайджан - 8 баллов
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Словения - 5 баллов
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Армения и Сан-Марино - по 4 балла
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Норвегия, Швейцария - по 1 баллу
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Италия, Латвия, Хорватия, Испания, Литва - по 2 балла
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Португалия - щедрые 8 баллов
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Сербия, Израиль - по 4 балла
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Грузия - 6 баллов
Впрочем, от ряда стран, в частности Франции, Германии, Австрии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Великобритании, Австралии и еще нескольких - Украина в этом году не получила ни одного балла.
Несмотря на это, мощный зрительский рейтинг и самобытность выступления позволили Ziferblat достойно удержаться в десятке лидеров - и это еще одно подтверждение, что Украина продолжает удерживать высокую планку на "Евровидении".
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