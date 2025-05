Финал "Евровидения": все выступления участников невероятного праздника музыки (видео)

Норвегия: Кайл Алессандро - "Lighter"

Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"

Эстония: Томми Кэш - "Espresso Macchiato"

Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"

Литва: Katarsis - "Tavo akys"

Испания: Melody - "Esa diva"

Украина: Ziferblat - "Bird of pray"

Великобритания: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"

Австрия: JJ - "Wasted Love"

Исландия: Væb - "RÓA"

Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Нидерланды: Клод "C'est La Vie"

Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME"

Италия: Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Польша: Юстина Стечковская - "GAJA"

Германия: Abor & Tynna - "Baller"

Греция: Клавдия - "Asteromata"

Армения: Parg - "SURVIVOR"

Швейцария: Zoë Më - "Voyage"

Мальта: Мириана Конте - "SERVING"

Португалия: Napa - "Deslocado"

Дания: Siccal - "Hallucination"

Швеция: KAJ - "Bara bada bastu"

Франция: Louane - "maman"

Сан-Марино: Габри Понте - "Tutta l'Italia"

Албания: Shkodra Elektronike "Zjerm"