Финал "Евровидения": как выступил Claude и на какое место его "занесло" (видео)

Сколько баллов получили Нидерланды и кто такой Claude

В финале "Евровидения" артист получил 175 баллов.

Claude на "Евровидении" (скриншот)

Claude (настоящее имя - Клод Киамбе) родился в 2003 году в Конго. В детстве вместе с семьей он переехал в Нидерланды. Сначала маленький Клод и его родители жили в приюте для беженцев, затем в небольшом городке Энкхейзен.

Его первое появление на телевидении было в "The Voice Kids", еще в 2019 году. А уже через год он победил в музыкальном проекте "Are You Next?" и подписал контракт с лейблом.

В 2022-м его трек "Ladada (Mon dernier mot)" стал первым в чартах Нидерландов, и именно тогда о Claude заговорили как о новой звезде нидерландской сцены.

О чем песня "C'est la vie"

Этот трек был создан специально для Евровидения. Она вышла 27 февраля и уже успела взлететь на второе место в национальном чарте. В тексте говорится о благодарности родителям и об истории жизни Claude на двух языках, английском и французском.

Claude не скрывает, что эта песня очень личная, он написал ее, чтобы почтить родителей и весь путь, который они прошли вместе.

Какое место пророчили Нидерландам

Claude был среди главных претендентов на победу, еще до финала букмекеры ставили его в "топ-5". Песню хвалили за искренность, язык и голос.

До финала песня уже попала в топ Spotify Netherlands, а клип на YouTube собрал миллионы просмотров.

"C'est la vie" - текст песни

C’est la vie, she sang to me

Je me rappelle, j’étais petit

Oh, I was just a little boy

But I remember la mélodie, la mélodie

C’est comme ci, c’est comme ça

C’est en haut et en bas

It goes up, it goes down

And around, and around

Que sera, oui sera

Me voici, me voilà

Chanter un, deux, trois

C’est la-la-la-la, la vie

C’est la-la-la-la, la vie

Oui, c’est la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

C’est la vie, et quel miracle

Sometimes in love, sometimes misérable

And I still hear my mama’s voice inside of me.

La mélodie, la mélodie

C’est comme ci, c’est comme ça

C’est en haut et en bas

It goes up, it goes down

And around, and around

Que sera, oui sera

Me voici, me voilà

Chanter un, deux, trois

C’est la-la-la-la, la vie

C’est la-la-la-la, la vie

Oui, c’est la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

Oui, c’est la-la-la-la, la vie

Oui, c’est la-la-la-la, la vie

C’est la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

Oh, c’est la vie

La vie en rose

La vie en noir

Oh, this rollercoaster

And I will sing until it’s over

It goes la-la-la-la-la

C’est comme ci, c’est comme ça

C’est en haut et en bas

It goes up, it goes down

And around, and around

Que sera, oui sera

Écoute-moi, oh maman

Chanter un, deux, trois

C’est la vie.