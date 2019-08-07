Україну знову заллє і засмажить: в яких областях очікується погана погода

Погода в Україні 7 серпня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні у середу обіцяє бути контрастною

Погода в Україні у середу, 7 серпня, принесе ще більше потепління. Місцями значення термометрів сягатимуть відміток спеки. Тим не менше в деяких областях літо, що повернулося, дещо зіпується грозами з короткочасними дощами. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Сьогодні дощі з грозами очікуються у північних і західних областях України. На решті території буде суха погода.

Найспекотніше - на Півдні (+26... +30) і в західних областях - незважаючи на опади тут повітря прогріється до значень +26... +31 градус.

Погода в Україні 7 серпня (фото: РБК-Україна)

На Півночі і в Центрі від +25 до +29 градусів тепла, а найнижча температура сьогодні буде в Східній Україні - від +24 до +27 за Цельсієм.

У Києві в середу, 7 серпня, дощі малоймовірні, хоча судячи по карті і опадам в довколишніх областях, цілком можуть завітати і до столиці, про що раніше висловилася і синоптик Наталка Діденко. Температура повітря +27 ... +29 градусів.

Погода в Україні 7 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що через негоду стався прорив дамби в Білгород-Дністровському районі Одеської області. В результаті події зійшов величезний селевий потік, який вбив місцевого жителя.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.