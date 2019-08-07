Украину снова зальет и зажарит: в каких областях ожидается ненастная погода

Погода в Украине 7 августа (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в среду обещает быть контрастной

Погода в Украине в среду, 7 августа, принесет еще большее потепление. Местами значения термометров будут достигать отметок жары. Тем не менее, в некоторых областях вернувшееся лето омрачится внезапно налетевшими грозами с кратковременными дождями. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Сегодня дожди с грозами ожидаются в северных и западных областях Украины. На остальной территории будет сухая погода.

Жарче всего - на Юге (+26... +30) и в западных областях - несмотря на осадки здесь воздух прогреется до значений +26... +31 градус.

Погода в Украине 7 августа (фото: РБК-Украина)

На Севере и в Центре от +25 до +29 тепла, а самая низкая температура сегодня будет в Восточной Украине - от +24 до +27 по Цельсию.

В Киеве в среду, 7 августа, дожди маловероятны, хотя судя по карте и осадкам в близлежащих областях, вполне могут нагрянуть и в столицу, о чем ранее высказалась и синоптик Наталка Диденко. Температура воздуха +27... +29 градусов.

Погода в Украине 7 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что из-за непогоды произошел прорыв дамбы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате происшествия сошел огромный селевой поток, который убил местного жителя.

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.