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Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

STYLERЖиття    16.12.2019 - 13:35
Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні на новорічні та різдвяні свята засмутить жителів країни

Погода в Україні на Новий рік і Різдво принесе жителям країни сильні морози та снігопади. Такі дані надають різні ресурси. Варто зазначити, що народні синоптики і раніше прогнозували сильні морози на свята, але погодні ресурси обіцяли на Новий рік плюсову температуру і невеликі дощі.

Судячи з оновлених прогнозів ресурсу Gismeteo для Києва і Харкова, морози нагрянуть в країну вже в кінці грудня, на Новий рік буде до -2... -3 вдень і -5... -7 вночі. Крім того, в кінці грудня і на початку січня буде йти сніг. А напередодні Різдва прийде сильне похолодання, яке триватиме кілька днів. 7 січня синоптики прогнозують -18 вдень і -23 градуси вночі.

Погода в Києві на Новий рік і Різдво

Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

Скрін gismeteo.ua

Погода у Харкові на Новий рік і Різдво

Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

Скрін gismeteo.ua

Трохи тепліше, але все ж з серйозним мінусом, буде на Різдво у Львові та в Одесі. Синоптики обіцяють на Новий рік дощ з мокрим снігом і температуру близько 0... +4 вдень і -1... -4 вночі. На Різдво у Львові можливі морози до -11 вдень і до -19 вночі, а в Одесі -8... -11.

Погода у Львові на Новий рік і Різдво

Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

Скрін gismeteo.ua

Погода у Одесі на Новий рік і Різдво

Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

Скрін gismeteo.ua

Погодний ресурс Accuweather попередній прогноз погоди на Різдво не дає, але судячи за наявними даними, погода після Нового року почне погіршуватися - в країну прийдуть морози.

Що стосується Нового року, то синоптики обіцяють невеликий плюс (від 0 до +3) вдень і вночі мінус (від -1 в Одесі до -7 в Харкові). Нижче прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси з 29 грудня до 4 січня.

Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

Погода в Києві на Новий рік (скрін: accuweather.com)

Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

Погода у Харкові на Новий рік (скрін: accuweather.com)

Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

Погода у Львові на Новий рік (скрін: accuweather.com)

Морози до -23: синоптики приголомшили прогнозом на свята

Погода у Одесі на Новий рік (скрін: accuweather.com)

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