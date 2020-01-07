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В Україну увірвуться снігові зливи: які галузі постраждають

STYLERЖиття    07.01.2020 - 20:27
В Україну увірвуться снігові зливи: які галузі постраждають
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні буде нагадувати синоптичні гойдалки

Погода в Україні незабаром досить різко зміниться. Нічні морози, які нагадали жителям країни, що на календарі січень, пом'якшаться. Замість них в країну увірветься циклон, який місцями принесе досить інтенсивні дощі упереміш зі снігом. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, який дав прогноз з 8 по 12 січня.

Так, у середу 8 січня вдень температура по всій країні буде трохи вище нуля (0... +3), але найближчої ночі приморозить до -3... -6, а на Закарпатті та Буковині від -7 до -9 морозу. Завтра Україна буде під дією антициклону, що обумовить суху погоду з мінливою хмарністю.

В Києві вночі від -4 до -6, завтра вдень 0... +2, без опадів.

В Україну увірвуться снігові зливи: які галузі постраждають

Погода в Україні 8 січня (фото: meteo.gov.ua)

Але вже 9 січня в країну увірветься циклон, який принесе дощ з мокрим снігом на Заході, Півночі та в Центрі. Денна температура буде триматися на позначці трохи вище нуля, а от нічні морози ослабнуть.

10 січня очікується потепління до +1... +4, на Заході та Півдні +3... +6, вночі трохи нижче нуля. Похмура погода очікується по всій країні, але найбільша ймовірність опадів - у західних областях.

В Україну увірвуться снігові зливи: які галузі постраждаютьВ Україну увірвуться снігові зливи: які галузі постраждають

Погода в Україні 9 і 10 січня (фото: meteo.gov.ua)

На вихідних, 11 і 12 січня, в країні втримається нетипова для середини січня висока температура. При цьому в суботу, на Півдні очікується досить сильний дощ, а в східних областях випадуть інтенсивні опади упереміш із мокрим снігом.

В Україну увірвуться снігові зливи: які галузі постраждаютьВ Україну увірвуться снігові зливи: які галузі постраждають

Погода в Україні 11 і 12 січня (фото: meteo.gov.ua)

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