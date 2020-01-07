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В Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    07.01.2020 - 08:20
В Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали дату
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в середині січня знову здивує мешканців країни

Погода в Україні в найближчі дні знову зміниться. На зміну морозам, які в нічний час досягли місцями значень -11, прийде нова хвиля рекордного для січня потепління. Судячи за даними Українського гідрометцентру, незабаром стовпчики термометрів можуть показувати до +6 градусів.

Але у вівторок, 7 січня, в країні все ще морозно і досить похмуро. Опади малоймовірні, лише на Сході і в Криму можливий мокрий сніг з дощем. Температура повітря від -1 до +1, на Заході і в Криму від 0 до +3 тепла.

У Києві на Різдво буде похмура морозна погода з показниками термометрів від -1 до +1 градуса.

В Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні 7 січня (фото: meteo.gov.ua)

8 січня в країні буде панувати антициклон. Нічний мороз від -4 до -8 пошириться з західних областей в інші регіони, в Криму -1... -3. Вдень температура повітря підвищиться до 0... +4. Опади малоймовірні, мінлива хмарність.

Вже 9 січня погода почне змінюватися. На північний кордон країни прийде циклон і принесе мокрий сніг з дощем, а нічні морози покинуть зону з опадами.

В Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали датуВ Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні 8 і 9 січня (фото: meteo.gov.ua)

10 січня очікується потепління вже по всій країні. Вночі від +2 до -2, на Закарпатті до -4, а в Криму до +3. Вдень аномальні для січня +3... +6 на Заході і Півдні. На Півночі, Сході і в Центрі дощі з мокрим снігом при температурі від -1 до +4.

У суботу, 11 січня, синоптична ситуація суттєво не зміниться.

В Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали датуВ Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні 10 і 11 січня (фото: meteo.gov.ua)

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