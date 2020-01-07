ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики змінили прогноз на січень і лютий: снігопади будуть

STYLERЖиття    07.01.2020 - 13:11
Синоптики змінили прогноз на січень і лютий: снігопади будуть
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в останні місяці зими ще подарує українцям сніг

Погода в Україні в січні і лютому ще зможе виправдати надії на звичну для жителів країни зиму. Синоптики Українського гідрометцентру впевнені, що зима 2020 подарує снігопади, але вони будуть не дуже тривалими.

Глобальне потепління вже зараз початок наочно показувати українцям свою дію. Після аномально теплої і сухої осені грудень здивував температурними рекордами. Тепер естафету перейняв і січень.

Синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі ОбозTV розповів, що в січні-лютому 2020 українці побачать снігові періоди, але вони будуть короткочасними.

Сніг буде, але менше, ніж у попередні зимові періоди, вважає синоптик.

"Зима ще не закінчилася, попереду ще два місяці. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим", - повідомив Білик.

Також синоптик повідомив, що середні температурні показники за підсумками січня 2020 перевищать норму.

Владислав Білик уточнив, що 2019-й рік в Європі виявився найтеплішим за всю історію синоптичних вимірювань, тобто за останні 200-250 років.

Поки ж українцям варто чекати на нову хвилю потепління. Друга декада січня почнеться з підвищення температури до +6 градусів на Півдні та Заході України.

Синоптики змінили прогноз на січень і лютий: снігопади будутьСиноптики змінили прогноз на січень і лютий: снігопади будуть

Погода в Україні 10 і 11 січня (фото: meteo.gov.ua)

В Карпатах можливе сходження лавин Сніг на сході і похолодання до +1: прогноз погоди на сьогодні
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся