Коли в Україні у 2020 році треба колядувати, щедрувати і засівати

Українські колядники (фото: РБК-Україна)

На Різдво і Старий Новий рік в Україні існує багато незвичайних традицій

Новорічні та різдвяні свята в Україні пов'язані з рядом народних традицій, які передаються з покоління в покоління. Найголовніші з них - це колядування, щедрування і засівання. Коли в 2020 році можна сміливо вирушати на гуляння - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що всі ці ритуали присвячені єдиній і головній меті - побажати дому і його господарям достатку, процвітання і щедрого нового року.

Коли потрібно колядувати

Традиція колядок почалася ще в дохристиянські часи. Тоді люди вірили, що у язичницької богині любові і краси Лади народжувався син Коляда. Його наші праотці вважали богом зимового сонця. Згідно з переказами, Коляда народжувався в найдовшу ніч (день зимового сонцестояння, за новим стилем - 6 січня).

Через дохристиянське походження традиції, в сучасних колядках в біблійні мотиви вплетені згадки природних сил та явищ. Після прийняття християнства про Коляду забули, тепер ця традиція присвячена народженню Ісуса Христа Спасителя.

Колядувати в Україні прийнято на Святвечір - 6 січня. Після першої зірки вся сім'я сідала вечеряти за пісним столом, а потім прийнято було носити кутю хрещеним батькам та ходити по домівках з колядками.

Колядували групами, і у кожного члена родини була своя роль. Така традиція перетворювалася у свого роду театралізовану постановку. На чолі групи - звіздар, він несе "Віфлеємську зірку, яка вказала волхвам на народження Ісуса. Другий учасник - дзвонар, який дзвінком попереджає господарів про прихід колядників.

Варто відзначити, що колядувати можна абсолютно всім - чоловікам, жінкам, дітям, вранці 7 січня вже не колядують, але славлять церковними піснями народження Христа.

Українські колядники (фото: РБК-Україна)

Коли щедрують

Щедрий вечір не варто плутати з Святвечором. Його святкують в Україні 13 січня, у переддень "Старого Нового року". В цей день прийнято ходити по домівках з щедрівками. У дохристиянські часи в цей вечір почитали Місяць, який пов'язували з урожаєм. В цей день у богів просили щедрого врожаю та достатку.

Щедрівки наповнені побажаннями "повної чаші" у всьому. А щоб розщедрити богів, потрібно було щедро обдарувати гостей їжею і грошима. Не пустити в дім щедрувальників - до бід і збитків на цілий рік.

Щедрують тільки молоді люди. Обряд супроводжується піснями, танцями, переодяганнями з масками і сценками.

13 січня святкують день Маланки - сестри Місяця, а 14-го - Василія Великого. Тому в піснях щедрівок часто зустрічаються їх імена. Згідно стародавнім міфом, коли Меланію, сестру Місяця, змій украв, визволив її богатир Василь.

Коли можна засівати

Засівають на Старий Новий рік 14 січня. При цьому в обряді не можна брати участь жінкам - тільки хлопчикам або чоловікам. В дім першим має увійти представник чоловічої статі, це, за переказами, принесе достаток і багатство на наступний рік.

Прийнято засівати з самого ранку, а найкраще до сходу сонця. Самому першому засівальнику дарували найбагатші подарунки, тому хлопчаки намагалися встати якомога раніше, щоб встигнути першими обійти будинки.

Засівальник приносив у дім жито і пшеницю, розсівав їх по підлозі при цьому наспівуючи пісню-засівалку або розповідає віршик. Зерно, розсипане по підлозі не можна прибирати до заходу. Крім того, вважалося, що чим більше хлопчаків прийде посівати, тим щедрішим буде новий рік.