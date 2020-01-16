В Україну увірвуться снігопади: синоптики назвали дату

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром кардинально зміниться

Погода в Україні незабаром подарує жителям країни справжню снігову зиму. Про це свідчать прогнози синоптиків Наталки Діденко і ресурсу Gismeteo.

Так, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що циклон повернеться в Україну вже до наступних вихідних, а опадів у вигляді снігу варто очікувати вже з 24 січня.

Синоптики ресурсу Gismeteo також прогнозують, що "сухий" січень закінчиться вже наступного тижня. Причому опади прийдуть з західної України орієнтовно з 22 січня.

Згідно з прогнозом для Києва, Львова, Одеси та Харкова, найбільша кількість опадів буде на Заході і Північному Сході країни, і остання декада січня буде досить вологою. Сніг, дощ і сніг з дощем йтиме майже кожен день аж до початку лютого. Після чого в країну прийде антициклон з двозначними нічними морозами.

Погода в Україні (скрін: gismeteo.ua)

Що стосується найближчого прогнозу, то синоптики Українського гідрометцентру прогнозують на 17 грудня досить прохолодну погоду від +1 до +5, а на Закарпатті і Прикарпатті тепліше від +3 до +8 градусів. Найближчої ночі від 0 до -6 морозів. По всій країні буде сухо, вітер спокійний, мінлива хмарність.

В Києві, 17 січня, очікується суха безвітряна погода. Вдень від +1 до +3, найближчої ночі -1... -3 морозу.

Погода в Україні 17 січня (фото: meteo.gov.ua)