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В Украину ворвутся снегопады: синоптики назвали дату

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 20:45
В Украину ворвутся снегопады: синоптики назвали дату
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени кардинально изменится

Погода в Украине в скором времени подарит жителям страны настоящую снежную зиму. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков Наталки Диденко и ресурса Gismeteo.

Так, синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что циклон вернется в Украину уже к следующим выходным, а осадков в виде снега стоит ожидать уже с 24 января.

Синоптики ресурса Gismeteo также прогнозируют, что "сухой" январь закончится уже на следующей неделе. Причем осадки придут с западной Украины ориентировочно с 22 января.

Согласно прогнозу для Киева, Львова, Одессы и Харькова, наибольшее количество осадков будет на Западе и Северо-Востоке страны, и последняя декада января будет довольно влажной. Снег, дождь и снег с дождем будет идти почти каждый день вплоть до начала февраля. После чего в страну придет антициклон с двузначными ночными морозами.

В Украину ворвутся снегопады: синоптики назвали датуВ Украину ворвутся снегопады: синоптики назвали датуВ Украину ворвутся снегопады: синоптики назвали датуВ Украину ворвутся снегопады: синоптики назвали дату

Погода в Украине (скрин: gismeteo.ua)

Что касается ближайшего прогноза, то синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют на 17 декабря довольно прохладную погоду от +1 до +5, а на Закарпатье и Прикарпатье теплее от +3 до +8 градусов. Ближайшей ночью от 0 до -6 морозов. По всей стране будет сухо, ветер спокойный, переменная облачность.

В Киеве, 17 января, ожидается сухая безветренная погода. Днем от +1 до +3, ближайшей ночью -1... -3 мороза.

В Украину ворвутся снегопады: синоптики назвали дату

Погода в Украине 17 января (фото: meteo.gov.ua)

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