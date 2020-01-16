Сніг повернеться в Україну: синоптики розповіли, коли прийде справжня зима

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні різко зміниться на Водохреща

Погода в Україні у п'ятницю, 17 січня, очікується сонячна і ясна. В деяких областях можливий мороз у нічні години, а вдень температура підвищиться вище 0 градусів. Про те, коли в Україну повернеться зима розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Погода в Україні не порадує в найближчі дні справжною суворою зимою і снігопадами. У найближчі дні над країною розташується новий антициклон, який принесе з собою суху і ясну погоду.

"Які б метеорологічні бурі десь не вирували, які б сніги не випадали і які б не тріщали морози, у нас, в Україні, триває, вже і не знаю скільки часу, період антициклонів і південних вітрів, тобто теплих напрямків. Над нами завтра – антициклон Dirk, який знову і знову проводить у нас суху метеорепетицію, а от дощ, сніг і вітри – це вже зона відповідальності циклону Heike, який принесе негоду в Західну Європу", - написала синоптик.

Карта погоди

Вона повідомила, що у п'ятницю в Україні буде сухо і прохолодно, невеликий мороз очікується тільки вночі.

"Завтра, 17 грудня, опадів у більшості областей України не прогнозується. З метеорологічних явищ – тумани і, кому пощастить, паморозь, одне з найкрасивіших явищ зими. Температура повітря в Україні в найближчу ніч 0 -5 градусів морозу завтра вдень очікується 0-5 градусів тепла. У Києві п'ятниця буде сухою, вночі 0-2 морозу, вдень +2 +4 градуси", - розповіла Діденко.

Також розповіла синоптик, якою буде погода на Водохреща і коли в Україні варто очікувати снігопади.

"Голодна кутя і Водохреща, 18-19 січня, позначаться невеликим похолоданням, та й то переважно в нічні години. Перші опади з'являться в кінці наступних вихідних, з 24 січня", - попередила Наталка Діденко.