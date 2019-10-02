Україна працюватиме з Google для покращення вищої освіти

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Освітяни зможуть пройти відповідну сертифікацію з цифрових компетентностей

Міністерство освіти та науки України (МОН) працюватиме разом із компанією Google над покращенням вищої освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Зазначається, що сторони також домовилися працювати над адаптацією Google-класів для закладів вищої освіти, щоб допомогти викладачам краще організовувати освітній процес, планувати заходи зі студентами.

"МОН та Google планують покращувати цифрові навички викладачів вишів - першим кроком стануть відповідні онлайн-курси", - йдеться у повідомленні.

Крім того, освітяни зможуть пройти відповідну сертифікацію з цифрових компетентностей.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні вперше запускають грантову систему підтримку науки. Відтепер державне фінансування науки в Україні може відбуватися в формі грантів - це дозволить більше зорієнтувати дослідження на потреби держави та розширити канали державної фінансової підтримки науковцям.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні Кабмін затвердив державний іспит для магістрів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас в телефонній розмові з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком обговорив "вражаючий план реформ". Зазначається, що Естонія підтримує територіальну цілісность України і готова допомогти побудувати цифрове суспільство.