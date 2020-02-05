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Коли в Україну прийде весна: з'явився несподіваний прогноз

STYLERЖиття    05.02.2020 - 06:57
Коли в Україну прийде весна: з'явився несподіваний прогноз
Погода в Україні навесні 2020 (фото: pixabay.com)

Коли в Україну прийде весна - в матеріалі Styler

Погоду в Україні на весну традиційно передбачають бабаки, яких будять 2 лютого і спостерігають за їх реакцією. Цьогоріч львівські бабаки Мишко, дві Марусі та харківський Тимко передбачили, що зимі кінець. Але деякі синоптики вважають, що пророцтвам бабаків вірити можна, але із застереженням - детальніше у матеріалі Styler.

Так, у 2020 році бабаки вперше вийшли зі сплячки майже на місяць раніше, ніж зазвичай. В цьому році тварини спали не в приміщенні, а під відкритим небом - у літньому вольєрі, сказано в сюжеті ТСН.

Харківський Тимко теж прокинувся вже давно, а коли йому потрібно було передбачати весну, не побачив власної тіні. Це означає, що весна прийде дуже скоро.

Керівник дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович каже - бабаки прокинулися значно раніше, ніж належить, і зрозуміли, що зими вже не буде.

Коли в Україну прийде весна (відео: ТСН)

Тим часом, народний метеоролог Олександр Васянович стверджує, що за поведінкою бабака в День бабака не можна прогнозувати, коли прийде весна, пише Обозреватель. Але бабаки все ж прогнозують погоду - важливо те, коли тварина виходить зі сплячки.

Метеоролог каже, що за поведінкою бабаків стежили ще наші предки, і пробудження звіра говорило про початок потепління.

Експерт також вказав на ще одну важливу дату - Стрітення,15 лютого, за яким можна судити про прихід весни.

"Треба дивитися, якою буде погода на Стрітення. Якщо сонячно, тепло, якщо капає з даху, то це явні ознаки ранньої весни", - каже Васянович.

Після 15 лютого варто спостерігати за поведінкою перелітних птахів. Якщо високо - значить, ще буде холодно, якщо низько - скоро прийде тепло.

Тим часом, синоптики прогнозують, що Україну сьогодні, 5 лютого, буде справжня зима з заметілями, штормовим вітром і ожеледицею, а ще через кілька днів в країну увірвуться сильні морози до -10 і нижче.

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