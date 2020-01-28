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Чорнобильська зона взимку: на відео потрапив зниклий вид тварин

STYLERТварини    28.01.2020 - 17:20
Чорнобильська зона взимку: на відео потрапив зниклий вид тварин
Тварини Чорнобиля (колаж: РБК-Україна)

Тварини у Чорнобильській зоні відчуження отримали можливість вільно жити і розмножуватися

Чорнобильська зона відчуження прихистила зниклий в дикій природі вид тварин. Серед них коні Пржевальського, ареалом проживання яких була Монголія, але тепер їх можна зустріти лише в різного роду заповідниках і рекреаціях.

Одним з таких місць для цих унікальних тварин став Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Відео з кіньми Пржевальського з'явилося на Facebook-сторінці організації.

На записі видно, як шість тварин переходять дорогу перед зупиненим автомобілем.

"Нічого незвичайного. Типова ситуація в Чорнобильському заповіднику - коні Пржевальського йдуть своєю дорогою", - підписаний ролик, який можна подивитися за посиланням.

Раніше, в грудні 2019 року, співробітники заповідника вже розміщувала знімки копитних, які привільно себе почувають на просторах Чорнобильської зони відчуження.

Чорнобильська зона взимку: на відео потрапив зниклий вид тваринЧорнобильська зона взимку: на відео потрапив зниклий вид тваринЧорнобильська зона взимку: на відео потрапив зниклий вид тваринЧорнобильська зона взимку: на відео потрапив зниклий вид тварин

Коня Пржевальського в Чорнобильській зоні відчуження (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Варто відзначити, що останній раз в дикій природі цих тварин бачили в 1969 році в Монголії. Згідно з твердженнями очевидців, чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років, яка відрізнялася досить суворими морозами (нижче -40 °C) і щоденними буревіями.

Кінь Пржевальського є підвидом дикої коні. Близько 15 років тому в Чорнобильську заповідну зону в якості експерименту привезли 36 тварин, до 2008 року їх популяція подвоїлася, вже у 2018 році поголів'я унікальних тварин у Зоні відчуження становило 110 особин.

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