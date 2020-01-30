В Одесі через аномальну зиму розквітнув сад: фантастичні фото

Зима в Україні 2020 призвела до природних аномалій (колаж: РБК-Україна, фото: Думська)

Тепла зима в Україні у 2020 році дозволила рослинам розпуститися набагато раніше терміну

Зима в Україні у 2020 році з рекордним теплом провокує нові аномалії. Найбільше таких у південних областях, де в січні була навіть двозначна плюсова температура. В Ботанічному саду Одеського національного університету імені Мечникова на вулиці цвітуть проліски, троянди, сходять крокуси, пише "Думська".

Фахівці кажуть, що хоча січневі проліски для Одеси - це норма, то крокуси прокинулися раніше на 2-3 тижні.

Проліски в ботсаду Одеси (фото: dumskaya.net)

В Одесі сходять крокуси (фото: dumskaya.net)

Але аномальніше за все цієї зими поводять себе троянди, які мали піти в сплячку на початку зими. Рослини не скинули листя і продовжили цвітіння, ростуть нові листя і пагони.

У ботсаду троянди не припиняли цвісти (фото: dumskaya.net)

Співробітники ботсаду кажуть, що така аномалія не найкращим чином позначиться на майбутньому рослин. Троянди витратять занадто багато сил і в наступному році будуть цвісти погано. До того ж плюсові температури "вигідні" різним хворобам та шкідникам рослин.

А для деяких рослин в Одеському ботанічному саду зимове цвітіння - це норма - це кущі калина запашна (Viburnum fragrans) і химонант скоростиглий (Chimonanthus praecox).

Калина запашна в Одесі квітне взимку (фото: dumskaya.net)

Зимовий химонант скоростиглий (фото: dumskaya.net)