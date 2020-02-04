На Україну рухається сніжна буря: які області постраждають

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром буде дійсно суворою

Погода в Україні сильно зіпсується - очікується сильний сніг, місцями зливи, поривчастий вітер, хуртовини, ожеледь і налипання мокрого снігу. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За словами Наталки Діденко, циклон по імені Petra увірветься в Україну вже в середу, 5 лютого.

Циклон накриє всю Україну, але Північ і негірський Захід постраждають менше всього. Тут очікуються помірні чи невеликі опади, але вітер буде штормовим.

"Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться в центральних областях, на Сході і Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та Карпатах", - пише синоптик.

Крім того, очікується похолодання до -1... +3 градусів. Тепло ще втримається на Півдні, де буде від +5 до +10, але вже 6 лютого похолодає і там.

До кінця тижня в Україну прийдуть морози до -10 градусів і нижче.

В Києві циклону розгулятися по повній не вдасться. 5 лютого в столиці очікується сильний вітер, вночі дощ з мокрим снігом, зранку - сніг, мокрий сніг. А ось до другої половини дня опади затихнуть.

"Найскладніша погода завтра, 5-го лютого, внаслідок виходу південного циклону очікується в центральних, східних областях, на Півдні, в Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті", - пише Діденко.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру підтверджують прогноз Наталки Діденко на своїх картах. Найскладніша ситуація 5 лютого буде у східних областях, а також в Центрі, тут буде сильний сніг, а на Півдні - зливи.

Погода в Україні 5 лютого (фото: meteo.gov.ua)