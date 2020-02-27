Україну накриє сніжний шторм: де розгуляється негода

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в деяких областях буде негожою

Погода в Україні в найближчі дні буде шаленою в деяких областях. Синоптики попередили про новий циклон і розповіли, де варто чекати дощу з мокрим снігом і сильного поривчастого вітру. Детальний прогноз погоди - в матеріалі Styler.

За даними синоптика Наталки Діденко, в ніч з 27 на 28 лютого дощі з мокрим снігом і поривчастим вітром розгуляються в Центрі України (крім Вінниччини), на Півдні і на Сході. А вдень цей циклон переміститься на північний схід.

"Вдень циклон покине нашу територію, опади потягнуться за ним на північний схід, лише незначна волога ще втримається в східних областях і торкнеться Сумщини. Однак сильний вітер вдень утримається!" - попередила синоптик.

На решті території в п'ятницю вдень, 28 лютого, буде сонячно, але на Захід прийде новий атмосферний фронт, що принесе порцію мокрого снігу. В Карпатах очікуються сильні опади.

"Отже, вдень без опадів буде на Півночі та в більшості центральних областей, а також Південь звільниться від вологих хмар", - пише Діденко.

Циклон принесе і похолодання - на Заході від 0 до +4, на інших територіях +3+8 градусів.

Київ у п'ятницю, 2 лютого, потрапить під вільну від опадів зону, буде сухо і навіть сонячно. Вночі заморозки до -2 градусів, вдень до +5 тепла.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру на карті погоди на 28 лютого показали, де в п'ятницю варто чекати найбільшої негоди.

Погода в Україні 28 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в березні 2020. Чи будуть морози і сніг у перший місяць весни, можна дізнатися з нашого матеріалу.