Синоптики оновили прогноз на березень: весна здивує українців

Погода в Україні навесні 2020 (ілюстративне фото: unsplash.com)

Погода в Україні навесні 2020 піднесе сюрпризи

Погода в Україні в березні 2020 буде тепліше, ніж прогнозувалося раніше. Але при цьому різкого приходу весни чекати не варто. Прогноз погоди на місяць - у матеріалі Styler.

Так, за прогнозами синоптиків Gismeteo, перша декада весни буде не дуже теплою, але і сильних холодів також не буде. Температура вдень очікується від +5 до +9, а вночі опускатиметься до нуля. Крім того, початок весни обіцяє бути дощовим.

До початку другої декади місяця прийде справжнє весняне тепло, місцями повітря прогріється до +16. У середині місяця очікується хвиля похолодання і нічні заморозки, після чого температура буде потроху зростати.

Третя декада березня буде стабільно теплою - стовпчики термометрів вдень покажуть до +15, вночі близько +5 градусів.

Синоптики прогнозують, що друга половина місяця буде бідна на опади.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова

Погода в Україні на місяць (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав страхітливий прогноз на літо в Україні - варто приготуватися до потужних злив і ураганів.

Також ми писали, що на Україну насувається нова хвиля похолодання зі снігом та морозами. Де буде найхолодніше - можна прочитати в матеріалі.