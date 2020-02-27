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Украину накроет снежный шторм: где разгуляется непогода

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 13:35
Украину накроет снежный шторм: где разгуляется непогода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в некоторых областях будет ненастной

Погода в Украине в ближайшие дни будет неистовой в некоторых областях. Синоптики предупредили о новом циклоне и рассказали, где стоит ждать дождя с мокрым снегом и сильного порывистого ветра. Подробный прогноз погоды - в материале Styler.

По данным синоптика Наталки Диденко, в ночь с 27 на 28 февраля дожди с мокрым снегом и порывистым ветром разгуляются в Центре Украины (кроме Винничины), на Юге и на Востоке. А днем этот циклон переместится на северо-восток.

"Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины. Однако сильный ветер днем удержится!" - предупредила синоптик.

На остальной территории в пятницу днем, 28 февраля, будет солнечно, но на Запад придет новый атмосферный фронт, который принесет порцию мокрого снега. В Карпатах ожидаются сильные осадки.

"Итак, днем без осадков будет на Севере и в большинстве центральных областей, а также Юг освободится от влажных облаков", - пишет Диденко.

Циклон принесет и похолодание - на Западе от 0 до +4, на остальных территориях +3+8 градусов.

Киев в пятницу, 2 февраля, попадет под свободную от осадков зону, будет сухо и даже солнечно. Ночью заморозки до -2 градусов, днем до +5 тепла.

Украину накроет снежный шторм: где разгуляется непогода

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте погоды на 28 февраля показали, где в пятницу стоит ждать наибольшей непогоды.

Украину накроет снежный шторм: где разгуляется непогода

Погода в Украине 28 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте 2020. Будут ли морозы и снег в первый месяц весны, можно узнать из нашего материала.

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