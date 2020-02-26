На Україну насуваються морози і сніг: з'явилася карта погоди

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні незабаром покаже досить суворий зимовий характер

Погода в Україні незабаром кардинально зміниться. Незважаючи на те, що календарна зима закінчується, початок весни не принесе українцям тепло. Замість цього варто чекати морозів, снігу і поривчастого вітру. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, холоднішати почне вже в четвер, 27 лютого. Холодний фронт зайде в країну із Заходу, по всій країні дощі, а в західних областях - з мокрим снігом. Похолодає по всій країні, крім Сходу і Півдня, де будуть квітневі +10+15. Далі температура повітря знижуватиметься.

"27-го лютого в більшості областей очікується волога погода з дощами, а на Заході - з мокрим снігом. Там така фаза опадів стане можливою через похолодання до +2+6 градусів", - пише Діденко.

Опади будуть рухатися з заходу на схід, тому вдень східні області побудуть в сухій погоді - задощить тільки ввечері, а в західних областях і на Півночі опади ймовірні вранці та вдень, а ввечері - проясниться.

Крім того, у четвер очікується сильний поривчастий вітер, значення будуть доходити до штормових на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, в Дніпрі і районах. На решті території - помірний, західний та південно-західний, вітер.

У Києві 27 лютого також очікується дощ, похолоднішає після сьогоднішніх +11 до скромних +6 градусів.

"До кінця тижня, у вихідні похолодає ще на кілька градусів, але з понеділка знову потеплішає", - прогнозує синоптик.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру згодні з прогнозом Наталки Діденко. На своїх картах з 27 лютого на 1 березня вони показали, що піку похолодання варто чекати 29 лютого - на північному заході можливі навіть морози до -1 градуса вдень.

Холодним буде і перший день весни, на Заході і Сході випаде сніг.

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що синоптик дав страхітливий прогноз на літо 2020 в Україні.