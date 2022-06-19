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Україну накриє справжнє літнє тепло: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 19 червня 2022 07:31
Україну накриє справжнє літнє тепло: прогноз погоди на сьогодні Погода в Україні принесе спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні 19 червня буде сонячною та теплої, яка перетвориться на спеку. Опадів не очікується.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

В Україні вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с. Загалом температура вночі сягатиме +10...+15, на узбережжі морів до 18, вдень +27...+31.

У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +29…+31 градусів, на Закарпатті та Волині - до +31.

Зокрема, у південних та центральних областях повітря прогріється до +27…+30. На півночі та сході України денна температура сягне +27…+30.

У Києві очікується тепла та, переважно, ясна погода без штормових поривів вітру та без опадів протягом доби. Вдень температура повітря відчуватиметься як 32 градуси тепла.

В Київській області вдень температура становитиме +26...+31.

Зазначимо, що 19 червня у східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Україну накриє справжнє літнє тепло: прогноз погоди на сьогодніПогода в Україні на 19 червня

Погода в Україні на 20 червня

В Україні у понеділок, 20 червня, спека посилиться до +30...+33 градусів (до +29 Одеській області), вночі - +15…+18. По всіх території синоптики дощів не прогнозують, буде ясна та сонячна погода.

А ось у вівторок, 21 червня, через дощі та грози температура повітря знизиться до +23 градусів.

Україну накриє справжнє літнє тепло: прогноз погоди на сьогодніПогода в Україні на 20 червня

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