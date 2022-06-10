В яку погоду треба йти на риболовлю, щоб точно повернутися з повним садком

Спека, дощ, різке похолодання, сильний вітер - всі ці погодні фактори можуть вплинути на результат вашої риболовлі. Але це не головне - найбільше риба реагує на атмосферний тиск. Саме тому досвідчені рибалки завжди звіряються з прогнозом погоди, коли планують йти "по рибу".

За якої погоди і яка риба клює найкраще - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як атмосферний тиск впливає на кльов

Як пише Fishub, на зміну настрою риби впливають найбільше коливання атмосферного тиску. Різкі скачки тиску призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск "скаче" вгору.

А найкраще риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується (для деяких риб трішечки й повільно зростає).

Річ у тім, що риба дуже добре відчуває погіршення погоди та перед її погіршенням, клювання завжди активізується, а знижується тиск якраз і прогнозує нам зміну погоди в гіршу сторону - прихід циклону, а разом з ним опадів, вітру і хмар.

Бувалі рибалки знають, що при зниженні (поступовому) атмосферному тиску вдалою буде рибалка на хижаків: щуку, миня, окуня, судака і сома. Перед штормом, настанням холодного фронту, коли тиск падає, у них прокидається звірячий апетит.

У кожної риби "улюблений" тиск

Щука - 758-764 мм рт. ст. (не повинно бути сильних стрибків)

Окунь, судак - 758-762 мм рт. ст. (може падати, рости або не змінюватися, але значення мають бути в рамках норми)

Лящ, підлящ - 755-760 мм рт. ст. (добре, якщо значення не змінюються або трішечки зростають)

Карп, карась, лин - 755-765 мм рт. ст. (комфортний тиск має широкі рамки, саме тому коропові риби клюють частіше за інші види)

Сом, минь - 750-770 мм рт. ст. (немає кореляції з відповідним значенням тиску для хорошого клювання)

Фото: Щука любить зниження тиску й прохолодну воду (freepik)

Температура - другий за важливістю фактор

Практично вся риба краще і швидше перетравлює їжу в теплій воді, а значить і харчуватися вона буде частіше, що приведе до кращого клювання.

Проте при спеці підвищується температура води і у риби падає апетит. Вона шукатиме прохолодніші місця, а на пошуки їжі виходитиме, коли похолодає (тобто з настанням сутінків). Наприклад, короп - нічна риба, тому активніше клюватиме після заходу сонця.

Водночас, коли температура піднялася на кілька градусів після тривалого похолодання, цілком можна очікувати активність риби. А от хижака змушує активніше полювати зниження температури.

Висновок можна зробити такий: похолодало - йди на хижака, потепліло - на мирну рибу.

При якій температурі краще клює риба:

Карась клює при 12-30 градусах, інтенсивно клює при 19-23. Ловити треба рано вранці чи ввечері

Щука клює при 4-23, інтенсивно при 13-16. Ловити треба вранці, ввечері в похмуру погоду

Лящ клює при 5-23, інтенсивно - 15-18. Ловити - на світанку, перед заходом сонця, вдень, в теплі ночі

Короп клює при 10-30, інтенсивно при 20 градусах. На світанку, у вечірні зорі, теплі ночі

Головень клює при 14-20 (однаково інтенсивно) в ясну, тиху погоду.

Окунь при 4-21, інтенсивно при 12-15 градусах, вранці, ввечері, в похмуру погоду

Як ще погода впливає на результат вашої риболовлі

При різкому похолоданні риба стає менш активною і ненажерливою, йде на глибину. Зловити її можна, але спінінги та вудки треба закидати далі, а наживку краще брати "посмачніше" - тваринного походження.

Якщо дме сильний тривалий вітер, що впливає на течію, хвилі, швидше за все рибалка не вдасться. Найсприятливішим буде легкий літній вітерець, що створює брижі на воді - він здатний моментально посилити активність риби. Можна потрапити на "жор" ляща та карася після того, як вщухне сильний вітер - тоді риба починає шукати поживу у воді, яку скаламутили пориви.

В сильну спеку риба стає млявою і втрачає апетит. Однак вихід є: перемістіться в затінене місце й ходіть на риболовлю, коли не так жарко - вночі, ввечері або рано вранці.

Опади. На клювання несприятливо діють сильні зливи, але дуже добре риба ловиться під час невеликого дощу, коли температура води знижується, вона стає мутною і насичується киснем.