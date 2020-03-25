Україну знову накриє дощами і снігом: коли чекати на негоду

Погода в Україні піднесе неприємний сюрприз із чергових похолоданням та опадами у вигляді дощу і мокрого снігу - погіршення синоптичної ситуації очікується після декількох ясних та сонячних днів.

Антициклон Юрген до кінця вихідних зумовить спокійну погоду - прогнозується переважно суха повітряна маса над Україною. Синоптик Наталка Діденко уточнила, що вітер з північного сходу буде помірний, але в південних областях ще залишиться сильним.

Найближчим часом температура повітря буде м'якше, але невеликі "мінуса" все ще залишаться.

У четвер, 26 березня, вдень стовпчики термометрів піднімуться в середньому до +7... +13 градусів.

У Києві завтра очікується суха і сонячна погода. Температура повітря в столиці в денний час прогнозується близько +10 градусів, вночі - до -2 градусів.

Синоптик розповіла, що до кінця тижня українців очікує потепління. Температура повітря в п'ятницю, суботу і неділю становитиме до +11... +16 градусів.

Втім, в останній день цього місяця - у вівторок, 31 березня, - варто готуватися до чергового похолодання з дощами та мокрим снігом, зазначила Діденко.

Метеокарта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Укргідрометцентру дають схожий прогноз до кінця тижня - вдень тепло і сонячно, а ось після заходу сонця стовпчики термометрів можуть опускатися до нуля і нижче, із заморозками.

До речі, нещодавно ми писали про те, що синоптик дав прогноз нових погодних аномалій, які чекають на Україну влітку.