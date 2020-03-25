Украину снова накроет дождями и снегом: когда ждать непогоду

Погода в Украине преподнесет неприятный сюрприз с очередных похолоданием и осадками в виде дождя и мокрого снега - ухудшение синоптической ситуации ожидается после нескольких ясных и солнечных дней.

Антициклон Юрген до конца выходных обусловит спокойную погоду - прогнозируется преимущественно сухая воздушная масса над Украиной. Синоптик Наталка Диденко уточнила, что ветер с северо-востока будет умеренный, но в южных областях еще останется сильным.

В ближайшее время температура воздуха будет мягче, но небольшие "минуса" все еще останутся.

В четверг, 26 марта, столбики термометров поднимутся днем в среднем до +7... +13 градусов.

В Киеве завтра ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха в столице в дневное время прогнозируется около +10 градусов, в ночью - до -2 градусов.

Синоптик рассказала, что до конца недели украинцев ожидает потепление. Температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье составит до +11... +16 градусов.

Впрочем, в последний день этого месяца - во вторник, 31 марта, - стоит готовиться к очередному похолоданию с дождями и мокрым снегом, отметила Диденко.

Метеокарта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Укргидрометцентра дают похожий прогноз до конца недели - днем тепло и солнечно, а вот после захода солнца столбики термометров могут опускаться до нуля и ниже, с заморозками.

К слову, недавно мы писали о том, что синоптик дал прогноз новых погодных аномалий, которые ждут Украину летом.