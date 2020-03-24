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Погода в Україні влітку: синоптик прогнозує нові аномалії

STYLERЖиття    24.03.2020 - 13:07
Погода в Україні влітку: синоптик прогнозує нові аномалії
Погода в Україні влітку 2020 (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні влітку змусить українців адаптуватися

Погода в Україні влітку 2020 буде дуже спекотною. У цьому впевнений директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. З чим пов'язаний такий прогноз - в матеріалі Styler.

Водночас синоптик впевнений, що аномально спекотне літо в Україні - не тимчасове явище. З таким положенням речей українцям, за словами Кульбіди, доведеться змиритися.

Річ у тому, що спекотне літо, як і безсніжні зими - це наслідок безповоротних змін клімату. Кульбіда радить українцям звикати і готуватися до задушливого літа.

Так, минулого року влітку було зафіксовано підвищення середньої температури відразу на два градуси. Не виключено, що нове літо зможе встановити свої рекорди.

Крім того, синоптик стверджує, що холодних зим в Україні вже не буде, так само як і сніжних. Опади будуть, але при високій температурі сніговий покрив навіть не встигне утворитися.

"Літо у нас завжди буде спекотним", - сказав Кульбіда, порадивши почати звикати до таких прогнозів погоди.

А ось народний синоптик Назарій Данилюк переконаний, що влітку 2020 року спека і задуха буде змінюватися сильними ураганами і зливами.

Зазначимо, що спекотне літо в цьому році швидше порадує, ніж засмутить, адже багато вчених вважають, що епідемію коронавіруса в Україні зможе зупинити лише спекотне літо.

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