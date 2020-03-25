Перепади до 20 градусів: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром буде показувати температурні гойдалки

Погода в Україні незабаром кардинально зміниться. Жителям країни варто приготуватися до різких перепадів температур - вдень буде дуже тепло і сонячно, а вночі показники термометрів можуть опускатися до нуля, а місцями і нижче. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру.

Такої погоди варто чекати вже 28-29 березня, а поки в Україні потроху почне теплішати. Завтра, 26 березня, синоптики прогнозують від +7 до +13, вночі заморозки до -4 градусів, крім Півдня з 0... +3. Опади не передбачаються

У Києві в четвер буде від +8 до +10, вночі очікується -2... -4 градуси, без опадів.

Погода в Україні 26 березня (фото: meteo.gov.ua)

27 березня стане значно тепліше - від +11 до +15 вдень, вночі близько нуля, крім Півдня, де буде +3+6. Буде сонячна погода без опадів.

Погода в Україні 26 березня (фото: meteo.gov.ua)

А в суботу 28 березня очікується дуже сонячний і теплий день з показниками від +12 до +17, але при цьому до ночі буде сильний перепад температур - різниця між денною і нічною температурою - майже двадцять градусів. Місцями навіть заморозки до -1 градуса.

Схожа синоптична ситуація буде і в неділю, 29 березня. Але буде трохи більше хмар.

Погода в Україні 28 і 29 березня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик дав прогноз нових погодних аномалій, які чекають на Україну влітку.