В Україну йдуть сильні дощі і осінній холод: Діденко назвала дату

Погода в Україні незабаром погіршиться (колаж: РБК-Україна)

Вже в четвер в Україну прийде атмосферний фронт

Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала початок "справжньої осені" і дала прогноз погоди на понеділок, 14 вересня. За даними експерта, похолодання і навіть заморозки очікуються вже на наступних вихідних. Однак у понеділок погода буде залишатися теплою і сонячною. Детальний прогноз синоптик опублікувала у своєму блозі в Facebook.

"У понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон на ім'я Leiki. Карта 1. Тому знову парасольки й дощовики будуть сумно лежати без діла в коридорі - сухо і сонячно буде завтра всюди. Температура повітря також очікується комфортною, +23... +27 градусів, на Закарпатті та у південній частині місцями +28... +30 градусів", - пише синоптик.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 14-го вересня буде сонячно і до +25 градусів. Синоптик повідомляє, що хороша погода в центральних областях затримається ще на кілька днів. Вже в четвер увечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт з дощем і в п'ятницю в Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря.

"Вже на наступний уїк-енд в Україну істотне похолодання прийде! Похолодання почнеться в п'ятницю, 18 вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12... +17 градусів. А ось в нічні години наприкінці тижня в Україну вже навіть ймовірні перші заморозки, крім південної частини", - повідомила синоптик.

Нагадаємо, що раніше синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в Україні.

Також синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться "молоде бабине літо".