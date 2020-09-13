В Украину идут сильные дожди и осенний холод: Диденко назвала дату

Погода в Украине скоро ухудшится (коллаж: РБК-Украина)

Уже в четверг в Украину зайдет атмосферный фронт

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала начало "настоящей осени" и дала прогноз погоды на понедельник, 14 сентября. По данным эксперта, похолодания и даже заморозки ожидаются уже на следующих выходных. Однако в понедельник погода будет оставаться теплой и солнечной. Детальный прогноз синоптик опубликовала в своем блоге в Facebook.

"В понедельник погоду в Украине будет определять антициклон по имени Leiki. Карта 1. Поэтому снова зонты и дождевики будут грустно лежать без дела в коридоре - сухо и солнечно будет завтра повсюду. Температура воздуха также ожидается комфортной, +23… +27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28… +30 градусов", - пишет синоптик.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 14-го сентября будет солнечно и до +25 градусов. Синоптик сообщает, что хорошая погода в центральных областях задержится еще на несколько дней. Уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.

"Уже на следующий уик-энд в Украину придет существенное похолодание! Похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем снизится до +12… +17 градусов. А вот в ночные часы в конце недели в Украину уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части", - сообщила синоптик.

Напомним, что ранее синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Украине.

Также синоптики рассказали, когда в Украине закончится "молодое бабье лето".