Синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Фото: гасіння пожежі (mil.gov.ua)

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Високий ризик виникнення пожеж переважатиме в більшості регіонів країни.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, пожежна небезпека оголошена на 12-13 вересня.

"За даними Укргідрометцентру, 12-13 вересня у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку вересня масштабна пожежа на відкритій місцевості спалахнула у Луганській області. Під час ліквідації загинув один військовий. Вогонь вдалося загасити через 6 днів.

Крім того, масштабну пожежу в лісовій місцевості гасили в Харківській області. Вона охопила 500 гектарів лісу. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей, 22 будинки були пошкоджені. Ліквідувати вогонь вдалося 6 вересня.

Також повідомлялося, що пожежа сухої трави сталась минулого тижня в Донецькій області. Рятувальникам вдалося врятувати від знищення 12 будинків. Вогонь загасили.