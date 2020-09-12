Коли в Україні закінчиться "молоде бабине літо": синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні зміниться у другій половині вересня

Погода в Україні почне змінюватися в кінця наступного тижня. Поки ж ми можемо насолодитися "молодим бабиним літом" - сухо, сонячно, безвітряно і помірно тепло. Лише холодні ночі нагадують, що на дворі середина вересня.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що дощі в країну повернуться вже 17 вересня. Циклон зайде з Заходу: першими зміни погоди відчують жителі Волинської, Львівської та Рівненської областей. Тут очікуються дощі, грози і сильний вітер.

А ось 13 вересня в Україні буде унікальна погода - сонячно, тепло (+23+28, на Півдні - до +30. Найближчої ночі - прохолодно - від 9 до +12, на Півночі та Сході +6+10 градусів, а на Півдні - від +12 до +16 градусів.

У Києві в суботу +25+27, сонячно і тепло, а вночі від +12 до +14 градусів.

Погода в Україні 13 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

14-15 вересня стане більш хмарно, але без опадів, вдень температура особливо не зміниться, а от вночі буде на 2-3 градуси тепліше.

Київ у неділю і понеділок буде з температурою +24+26, вночі +12+14, мінлива хмарність.

Погода в Україні 14 і 15 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

16 вересня знову буде дуже сонячний день без опадів, але трохи похолодає вдень - від +21 до +25 градусів. На Півдні та Закарпатті +23+27 градусів.

А ось 17 вересня в західні області прийде перший після довгої перерви дощ. Температура істотно не зміниться.

Погода в Україні 16 і 17 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo раніше на картах показали, що похолодання з дощами прийде в країну до кінця наступного тижня.

Також ми писали, коли в Україну прийде друге і третє бабине літо. Синоптики дали детальний прогноз до кінця осені 2020 року.