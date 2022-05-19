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Укрпошта випустить нову марку з кораблем: коли і як вона виглядає

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 10:50
Укрпошта випустить нову марку з кораблем: коли і як вона виглядає Фото: Укрпошта випустить нову марку з кораблем (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Укрпошта випустить нову серію марок з російським військовим кораблем. Ця марка стане продовженням першої серії та буде називатися "Російський військовий корабель ... ВСЬО!"

Про це розповів голова Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що 23 травня Україна святкує День морської піхоти. А ще в цей день Випадає 40 днів з моменту "трагічної" загибелі російського крейсера "Москва". Тому ця дата обрана для випуску нової марки.

Тому саме 23 травня Укрпошта випустить марку" російський військовий корабель ... ВСЬО!" і почне її продаж. Не треба відразу займати черги, час продажів і всі деталі ми оголосимо заздалегідь на наших сторінках і на моєму Facebook і ТГ каналі ввечері 22 травня", - повідомляє Смілянський.

Нова марка вийде тиражем в 5 млн штук - в 5 разів більше, ніж перша. А також буде два номінали марок:

  • "Російський військовий корабель ... ВСЬО! Смерть ворогам" F - для відправлень по Україні
  • "Російський військовий корабель ... ВСЬО! Слава нації!"W для міжнародних відправлень

Продавати марку будуть в 1500 відділеннях Укрпошти, в тому числі й в районних центрах України. У перший тиждень 1 млн марок буде відправлений по відділеннях.

Обмеження - 2 блоки по 3 марки одному покупцеві, будь-якого номіналу 1+1, 2 одного і так далі.

Укрпошта випустить нову марку з кораблем: коли і як вона виглядає1,5 млн марок буде продано в Інтернеті, на 5 онлайн-майданчиках, у тому числі м міжнародних. Ліміт такий же - 2 блоки на одного покупця. На більшості онлайн-майданчиків буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії та тих, хто постраждав від війни.

Будуть доступні до продажу футболки, світшоти, магніти та конверти з маркою першого випуску і з іншими тематичними картинками.

Укрпошта випустить нову марку з кораблем: коли і як вона виглядаєУкрпошта випустить нову марку з кораблем: коли і як вона виглядає

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрпошта випустить марку На честь перемоги України на Євробаченні.

А також розповідали про те, як виглядає мерч з кораблем і де можна буде купити.

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