Укрпошта випустить марку на честь перемоги на Євробаченні: як вона може виглядати

Як вона може виглядати, дивіться нижче в матеріалі Styler .

Гендиректор Укрпошти, Ігор Смілянський нагадав, що марка на честь перемоги на Євробаченні - це традиція. Її випустили 2004-го з тодішньою переможницею Русланою, і 2016-го, коли перемогла Джамала.

Тепер же, поки триває конкурс на нову марку на тему війни, Укрпошта випустить марку з Kalush Orchestra поза чергою.

"Дизайн марки ми безумовно погодимо окремо, бо ми повинні це погодити з Євробаченням. Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності. Тому поки фото - це приклад одного із варіантів", - пише Смілянський.

На запропонованому варіанті марки - синьо-жовтий прапор, рожева панамка лідера гурту Олега Псюка, а також заклики врятувати Маріуполь та Азовсталь, які були промовлені зі сцени попри заборону на політичні гасла.

А ось такими були марки, присвячені перемогам в 2004-му і 2016-му роках:

Фото: t.me/igorsmelyansky