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Укрпошта випустить марку на честь перемоги на Євробаченні: як вона може виглядати

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Неділя 15 травня 2022 17:44
Укрпошта випустить марку на честь перемоги на Євробаченні: як вона може виглядати Фото: Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні 2022 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Після історичної перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 Укрпошта випустить марку, присвячену цій важливій події.

Як вона може виглядати, дивіться нижче в матеріалі Styler.

Гендиректор Укрпошти, Ігор Смілянський нагадав, що марка на честь перемоги на Євробаченні - це традиція. Її випустили 2004-го з тодішньою переможницею Русланою, і 2016-го, коли перемогла Джамала.

Тепер же, поки триває конкурс на нову марку на тему війни, Укрпошта випустить марку з Kalush Orchestra поза чергою.

"Дизайн марки ми безумовно погодимо окремо, бо ми повинні це погодити з Євробаченням. Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності. Тому поки фото - це приклад одного із варіантів", - пише Смілянський.

На запропонованому варіанті марки - синьо-жовтий прапор, рожева панамка лідера гурту Олега Псюка, а також заклики врятувати Маріуполь та Азовсталь, які були промовлені зі сцени попри заборону на політичні гасла.

Укрпошта випустить марку на честь перемоги на Євробаченні: як вона може виглядати

А ось такими були марки, присвячені перемогам в 2004-му і 2016-му роках:

Укрпошта випустить марку на честь перемоги на Євробаченні: як вона може виглядатиУкрпошта випустить марку на честь перемоги на Євробаченні: як вона може виглядати

Фото: t.me/igorsmelyansky

Нагадаємо, що фінал Євробачення відбувся в Турині 14 травня. В ніч на 15-те число було оголошено перемогу України. Після голосування журі Україна опинилася на 4-му місці, але глядачі вирішили все. Вони віддали 439 балів Kalush Orchestra, що є рекордом глядацького голосування за всю історію Євробачення.

На жаль, без скандалу не обійшлося. Пов'язано це з тим, що українське журі не дало жодного балу Польщі, Литві та іншим країнам, які зараз підтримують наших співвітчизників у важкий період.

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